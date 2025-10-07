Veja quem participou e apoiou a 1ª Corrida pela Cura

Deivison Furtado, da Arm&Für, acompanhou o mestre e campeão da 1ª Corrida pela Cura, Paulo Bof, que doou o lucro da venda das camisetas da Academia Base 1 para o Banco de Perucas Leandro Araújo / Divulgação

Corrida pela vida

A oncologista Janaína Brollo, responsável pelo setor de Tumores Femininos do Hospital Geral, ao lado do marido, o mastologista Maximiliano Kneubil, vibra com o êxito da realização da 1ª Corrida Pela Cura, que reuniu mais de 600 participantes no campus da UCS, sábado. A função benemerente, que teve como mote os benefícios da atividade física no combate ao câncer, destinou todo o resultado ao Banco de Perucas do Hospital Geral. Após a corrida, o público celebrou ao som do show “Especial Tim Maia Flashback”, com Jorjão Master e Banda em clima de festa.

O mastologista Maximiliano Kneubil e a oncologista Janaína Brollo realizaram com sucesso a 1ª Corrida pela Cura que tem como propósito conscientizar sobre a importância da atividade física Leandro Araújo / Divulgação

Capítulos

Regyna de Queiroz Gazzola voltará ao centro das atenções de seus reconhecidos leitores. A escritora caxiense autografará, dia 11, sábado, às 17h, seu mais recente livro “Há Sol Ainda”. A novidade promete movimentar o Espaço 1 da 41ª Feira do Livro, na Praça Dante Alighieri.

Marcelo Nesello e Rafaelle Galiotto Furlan engajados em prol do Banco de Perucas do Hospital Geral durante a 1ª Corrida pela Cura Leandro Araújo / Divulgação

Ilustrada

O artista plástico Sergio Lopes volta a movimentar seu dedicado fã-clube com a mostra da série “I’m a book”. As peças inspiradas em clássicos da literatura irão a exposição, dia 8, na Societé des Poètes, na BR-116 Km 148, nº 477.

A médica oncologista Samara Piccoli completou com êxito a prova da 1ª Corrida pela Cura, sábado, no campus da UCS, em encontro de fôlego e benemerência Leandro Araújo / Divulgação

Laços

O tema Outubro Rosa segue com relevante engajamento. No dia 28, às 19h, no auditório da Câmara Municipal de Vereadores haverá um encontro sobre cuidados femininos, saúde e bem-estar, além de direitos e garantias fundamentais com o conhecimento da advogada Regiane Ramos, da dermatologista Ane Canevese, da cirurgiã plástica Fernanda Refosco e da oncologista Janaína Brollo. A entrada é gratuita e promete ser um momento de acolhimento para mulheres, profissionais da saúde e comunidade com informações e cuidados importantes.

Clementina de Marco Giacomelli, coordenadora do Banco de Perucas do Hospital Geral, e Sirley Sonda Massoni, selaram parceria no projeto da 1ª Corrida pela Cura Leandro Araújo / Divulgação