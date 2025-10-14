Veja quem brilhou na cena social para comemorar os 120 anos do Clube Juvenil

Legado
Houve um crescimento exponencial na atitude da recuperação do posicionamento da retomada das atividades da sede social do Clube Juvenil em standby desde 2017. No último sábado, 11, os atuantes casais presidentes-executivos e social, Guilherme e Fernanda De Filippis e Guilherme Sehbe Fedrizzi e Manuela Bossardi, tiraram do papel um sonho vivido, há muito, pela família juvenilista. No ensejo das comemorações dos 120 anos da agremiação foram anfitriões de uma festividade que revelou o DNA do Clube.
Legado II
Na ocasião marcada por discursos que vislumbram um futuro potente, os Guilhermes prometem vida ainda mais longeva a edificação que é palco de capítulos relevantes para a cidade. A recepção contou com o trabalho de decoração de Isabel Commazzetto, filha do ex-presidente Milton Commazzetto (in memoriam), e o protocolo de Flavia Bellini, filha de Carlos Bellini, ex-presidente por diversas gestões. A noite marcou a despedida da rainha 2023/2025, Gabriela Posenatto Chapochnicoff, que abordou sua trajetória com gratidão e foi homenageada com uma delicada joia presenteada pela rainha do Clube Juvenil em 1957, Lourdes Ponzi Pettinelli, e coroou Maria Carolina “Nina” Pezzi Zambiazi.
Legado III
Nina desfilou graça e mostrou garra ao contar a história dos antepassados da família na comprometida evolução do Clube Juvenil. A recepção foi embalada pela música da banda Tríade, do grupo musical Abertura e dos DJs Titi Branchi e Jamur Bettoni. A família juvenilista já está atenta a programação que movimentará a icônica sede social em 2026. Entre os arregimentadores do aniversário do Clube Juvenil, brilharam Cristiano Argenta Soares e Fabiana Koch, Caetano e Renata De Carli, Rafael Cislaghi e Aline Leite, Irineu Bergozza Junior e Marcelle Pauletto, Caetano Pettinelli e Roseana Rossi Pettinelli, Douglas Peruzzo e Elisa Sehbe Fedrizzi.