Veja quem brilhou na cena social para comemorar os 120 anos do Clube Juvenil

Guilherme Acauan De Filippis, Fernanda Ribeiro De Filippis, Manuela Bossardi e Guilherme Fedrizzi, presidentes executivo e social do Clube Juvenil, anfitriões da festividade de 120 anos do aristocrático que marcou, também, a coroação da nova rainha juvenilista Leandro Araújo / Divulgação

Legado

Houve um crescimento exponencial na atitude da recuperação do posicionamento da retomada das atividades da sede social do Clube Juvenil em standby desde 2017. No último sábado, 11, os atuantes casais presidentes-executivos e social, Guilherme e Fernanda De Filippis e Guilherme Sehbe Fedrizzi e Manuela Bossardi, tiraram do papel um sonho vivido, há muito, pela família juvenilista. No ensejo das comemorações dos 120 anos da agremiação foram anfitriões de uma festividade que revelou o DNA do Clube.

Gabriela Posenatto Chapochnicoff se despediu do título de rainha do Clube Juvenil e transferiu faixa e coroa para Maria Carolina Pezzi Zambiazi, sábado, durante as festividades dos 120 anos da agremiação Leandro Araújo / Divulgação

Alejandro Chapochnicoff e Carine Posenatto Chapochnicoff, pais de Gabriela Posenatto Chapochnicoff, na despedida da filha como rainha juvenilista Leandro Araújo / Divulgação

Os pais e a mana da nova soberana juvenilista, Maria Carolina Pezzi Zambiazi, Juliano Zambiazi, Maria Clara e Patrícia Pezzi Zambiazi, em noite de história e celebração Leandro Araújo / Divulgação

Luiz Fernando Alquati Pezzi e Maria Christina Horn Pezzi, avós maternos da atual rainha do Clube Juvenil, Maria Carolina Pezzi Zambiazi, entusiastas juvenilistas na coroação da neta Leandro Araújo / Divulgação

Legado II

Na ocasião marcada por discursos que vislumbram um futuro potente, os Guilhermes prometem vida ainda mais longeva a edificação que é palco de capítulos relevantes para a cidade. A recepção contou com o trabalho de decoração de Isabel Commazzetto, filha do ex-presidente Milton Commazzetto (in memoriam), e o protocolo de Flavia Bellini, filha de Carlos Bellini, ex-presidente por diversas gestões. A noite marcou a despedida da rainha 2023/2025, Gabriela Posenatto Chapochnicoff, que abordou sua trajetória com gratidão e foi homenageada com uma delicada joia presenteada pela rainha do Clube Juvenil em 1957, Lourdes Ponzi Pettinelli, e coroou Maria Carolina “Nina” Pezzi Zambiazi.

A rainha do Clube Juvenil em 2013, Luísa Rossi Pettinelli, com a avó, Lourdes Ponzi Pettinelli, rainha de 1957, e Pauline Werner de Lima, rainha de 2011, legado para reverenciar os 120 anos do Clube Juvenil Leandro Araújo / Divulgação

Carlos Alberto Bellini com a nora, Daniela Fochesato, e o filho Alexandre Bellini, aplaudiram a longeva trajetória do Clube Juvenil, em noite que encheu de glamour os salões da sede social do Clube Leandro Araújo / Divulgação

Flávia Bellini e Isabel Commazzetto, filhas de ex-presidentes do Clube Juvenil, trabalharam para a realização da festividade histórica ao redor dos 120 anos da agremiação Leandro Araújo / Divulgação

Legado III

Nina desfilou graça e mostrou garra ao contar a história dos antepassados da família na comprometida evolução do Clube Juvenil. A recepção foi embalada pela música da banda Tríade, do grupo musical Abertura e dos DJs Titi Branchi e Jamur Bettoni. A família juvenilista já está atenta a programação que movimentará a icônica sede social em 2026. Entre os arregimentadores do aniversário do Clube Juvenil, brilharam Cristiano Argenta Soares e Fabiana Koch, Caetano e Renata De Carli, Rafael Cislaghi e Aline Leite, Irineu Bergozza Junior e Marcelle Pauletto, Caetano Pettinelli e Roseana Rossi Pettinelli, Douglas Peruzzo e Elisa Sehbe Fedrizzi.

Lourenço De Carli, presidente do Conselho Deliberativo, foi ao baile de aniversário do aristocrático na companhia de Ana Paula Corsetti Leandro Araújo / Divulgação

Ângela e Rogerio Geremia, vice-presidentes de obras e patrimônio, sábado, quando a sede social do Clube Juvenil reviveu tempos de glória Leandro Araújo / Divulgação

Carolina Braga de Azeredo Atti e Alexandre Neves Atti, ele vice-presidente de esportes, na festa que marcou os 120 anos do Clube Juvenil Leandro Araújo / Divulgação

Eduardo Scain com a mulher, Patrícia Crosa Scain, rainha do Clube Juvenil em 2003, sábado, se divertiram na retomada dos salões juvenilistas Leandro Araújo / Divulgação