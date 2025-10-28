Veja quem brilhou na cena que celebrou os 15 anos dos adolescentes da Casa Anjos Voluntários

Ciclos de afeto
A última sexta-feira foi marcada por encantamento e emoção nos salões do Recreio da Juventude, onde Isamar Ordovás Sartori, presidente da Casa Anjos Voluntários, uniu talento à Melissa Canever para realizar uma celebração inesquecível. A festividade comemorou os 15 anos dos adolescentes atendidos pela instituição, que há anos promove vidas com acolhimento e afeto. A noite foi dedicada a aplaudir o novo ciclo de Bernardo Garcia Einhardt, Jhon Carlos Rocha da Silva, Josué Carlos Leite de Souza, Nathalia Luiza Rodrigues, Nicole Nunes Fabrício, Renan Daniel Ferreira, Renata Orlandin Santos, Valentina Ferrando Garcia, Victor Samuel Silveira Quadros, Vitória Kellen Milani Mattos e Wesley Angelo Bolsatto. O clima festivo ganhou ritmo com o Alemão do Cavaco, a Banda Pagode do Tinga e o DJ Kaká Pires, enquanto Gabriel Lopes recepcionava os convidados ao piano, acompanhado de seus alunos. O cantor Délcio Mezari entoou clássicos da MPB.