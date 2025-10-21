Veja quem brilha na cena social da coluna desta terça-feira

Plínio Rafael Ghisleni com a mulher, Michelle Wodarski, ela que foi jurada do Miss Gramado 2026 e apresentou o desfile das candidatas com looks da AWG Curadoria, aplaudidos por Karen Panizzon e pelo arquiteto Dall’Agnol R. Júnior, sábado, na Casa Nuvole Wesley Santos / Divulgação

Traços

Jacks Selistre, doutor em História da Arte pela UFRGS, embarca, hoje, rumo à Capital Federal para participar do tradicional encontro do Comitê Brasileiro de História da Arte. O evento, que ocorre na Universidade Federal de Brasília, reunirá pesquisadores e estudiosos de todo o país. Sempre dedicado à pesquisa e ao debate artístico, Selistre apresentará o artigo intitulado O impacto do exílio na produção artística de Guillermo Nuñez, que contribui com novas perspectivas para o campo da arte e da estética.

Márcio Salbego com sua mulher, Grasiela Monteiro, quando ele protagonizava a sessão de autógrafos do livro Estilo de vida: vivendo mais e melhor, quarta-feira, dia 15, na Livraria da UCS Leandro Araújo / Divulgação

O professor caxiense Max Dantas comemora novas parcerias profissionais e conquista mais espaço na cena digital José Zignani / Divulgação

Credencial

O professor caxiense Max Dantas, da MD Soluções Pedagógicas, selou parceria com a Alivance Mentoring Club, comunidade voltada ao desenvolvimento de educadores. Agora, Max prospecta ampliar o ecossistema de docentes na plataforma para capacitá-los a atuar, também, no mercado digital. A iniciativa terá condução de Rafael Granella, que é professor, mentor, especialista em desenvolvimento pessoal.

Henrique Tcharduk e Ana Carolina Tonietto trocaram alianças e juras de amor eterno, dia 11, na Casa Nuvole, em Gramado Samuel Boff / Divulgação

Engajados

O presidente do Grêmio Estudantil do Colégio São José, Marco Antônio Torresini, convocou as voluntárias da Liga Jovem de Combate ao Câncer para tirar do papel uma feirinha de produtos em prol da campanha Outubro Rosa da entidade. A proposta promete movimentar a quarta-feira, no Colégio São José.

A arquiteta florense Simone Malacarne com Gotardo Vanelli, ela que assina a ambientação da exposição Mulher Flor com obras de João Bez Batti, em exibição na Galeria Arte Quadros Jucimar Milese / Divulgação

Beldade

O projeto A Arte de Fazer o Bem, idealizado por Felipe Veiga Lima e Gabriela Fontoura Brasil, promete elegância extra no Espaço de Eventos Vista Pontal, durante a 3ª edição do No Mundo das Artes, em Porto Alegre. Com moda, gastronomia e solidariedade, a iniciativa serve para arrecadar fundos para a manutenção das atividades do Instituto da Criança com Diabetes do RS. A jovem modelo caxiense Alice Souto Dallegrave, filha de Charles Dallegrave e Ronya Souto, brilhará na passarela da ocasião.

Caetano Heringer Monteiro e Denise Heringer ladeiam o amigo, Humberto Tomé Neto, que celebra a conquista do diploma em Ciências Políticas pela Universidade de Zurique Arquivo Pessoal / Divulgação