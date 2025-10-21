Veja quem brilha na cena social da coluna desta terça-feira

Traços
Jacks Selistre, doutor em História da Arte pela UFRGS, embarca, hoje, rumo à Capital Federal para participar do tradicional encontro do Comitê Brasileiro de História da Arte. O evento, que ocorre na Universidade Federal de Brasília, reunirá pesquisadores e estudiosos de todo o país. Sempre dedicado à pesquisa e ao debate artístico, Selistre apresentará o artigo intitulado O impacto do exílio na produção artística de Guillermo Nuñez, que contribui com novas perspectivas para o campo da arte e da estética.
Credencial
O professor caxiense Max Dantas, da MD Soluções Pedagógicas, selou parceria com a Alivance Mentoring Club, comunidade voltada ao desenvolvimento de educadores. Agora, Max prospecta ampliar o ecossistema de docentes na plataforma para capacitá-los a atuar, também, no mercado digital. A iniciativa terá condução de Rafael Granella, que é professor, mentor, especialista em desenvolvimento pessoal.
Engajados
O presidente do Grêmio Estudantil do Colégio São José, Marco Antônio Torresini, convocou as voluntárias da Liga Jovem de Combate ao Câncer para tirar do papel uma feirinha de produtos em prol da campanha Outubro Rosa da entidade. A proposta promete movimentar a quarta-feira, no Colégio São José.
Beldade
O projeto A Arte de Fazer o Bem, idealizado por Felipe Veiga Lima e Gabriela Fontoura Brasil, promete elegância extra no Espaço de Eventos Vista Pontal, durante a 3ª edição do No Mundo das Artes, em Porto Alegre. Com moda, gastronomia e solidariedade, a iniciativa serve para arrecadar fundos para a manutenção das atividades do Instituto da Criança com Diabetes do RS. A jovem modelo caxiense Alice Souto Dallegrave, filha de Charles Dallegrave e Ronya Souto, brilhará na passarela da ocasião.