Veja quem brilha na cena social da coluna desta sexta-feira

O ator Marcelo Serrado palestrou durante a programação do 7° Simpósio Estadual do Varejo, que ocorreu quarta-feira, no Hotel Intercity Caxias, com organização da jornalista e gerente-executiva do Sindilojas Lisandra De Bona

Ecos

Ênio Stumpf e Gabriela Lampert, presidente e vice-presidente da Associação Sala de Arquitetos, reuniram parceiros na manhã do dia 21, na Amendoeira Chocolaterie, para o encontro Vozes em Perspectiva. A iniciativa teve como foco avaliar os resultados da primeira edição do Vozes da Arquitetura, que reuniu cerca de 400 participantes e mais de dez palestrantes no Hotel Intercity Caxias. Com o sucesso do evento realizado em setembro, a diretoria da entidade já projeta aprimoramentos para consolidar o projeto como referência nacional no setor.