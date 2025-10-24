Veja quem brilha na cena social da coluna desta sexta-feira

Ecos
Ênio Stumpf e Gabriela Lampert, presidente e vice-presidente da Associação Sala de Arquitetos, reuniram parceiros na manhã do dia 21, na Amendoeira Chocolaterie, para o encontro Vozes em Perspectiva. A iniciativa teve como foco avaliar os resultados da primeira edição do Vozes da Arquitetura, que reuniu cerca de 400 participantes e mais de dez palestrantes no Hotel Intercity Caxias. Com o sucesso do evento realizado em setembro, a diretoria da entidade já projeta aprimoramentos para consolidar o projeto como referência nacional no setor.
Renascer
Isamar Ordovás Sartori, presidente da Casa Anjos Voluntários, comanda hoje, nos salões da sede social do Recreio da Juventude, a celebração dos 15 anos dos jovens acolhidos pela instituição, que transforma vidas com afeto e solidariedade.
Cuidado
As médicas Fernanda Ronchetti, Sabrina Lima e Rita Costamilan protagonizarão o encontro Elas Cuidam, uma conversa sobre bem-estar feminino e prevenção ao câncer de mama e colo de útero. O bate-papo ocorrerá, terça-feira, dia 28, às 18h30min, no Recreio Mall do Recreio da Juventude.