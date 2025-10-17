Veja quem brilha na cena social da coluna desta sexta-feira

Recorte
As arquitetas Gladys Neves e Giovana Santini e a psicopedagoga Patricia Giuratti conjugam talento e sensibilidade no workshop “A arte nos uniu”, que ocorre amanhã, das 14h às 17h, no Atelier Flor de Pitanga. A proposta apresenta a collage, técnica artística que transforma imagens em composições criativas. A atividade é voltada a curiosos, apreciadores de arte e da imaginação. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (54) 99688-3377.
Roteiro
A advogada Gabriela Ckless embarcou, dia 14, rumo ao Rio de Janeiro em um rápido hiato de sua concorrida agenda. Ela que é referência em Direito Médico e da Saúde, depois de um ano de intensa atuação em causas de grande repercussão, troca a serra gaúcha pelas paisagens cariocas. Durante esta semana, Gabriela pretende recarregar as energias com o mesmo equilíbrio e sensibilidade que marcam sua trajetória profissional.
Diagramação
Os ex-funcionários da Sociedade Literária São Boaventura realizam amanhã, na Casa de Eventos Bonnet, no interior da cidade, o nono encontro do grupo. O almoço promete reencontros, abraços e muitas recordações entre os profissionais que fizeram parte da trajetória da Livraria São Miguel, Jornal Correio Rio-Grandense, Associação Antoniana e Editora São Miguel, que viveram a transformação do mercado gráfico na região. Muitos dos profissionais tiveram formação na Alemanha, na matriz da Heidelberg, e no SENAI Theobaldo De Nigris, em São Paulo. A confraternização também presta homenagem a memória do Frei Clemente Dotti, que liderou com sabedoria o período de maior expansão e modernização do complexo gráfico, consolidando uma história de sucesso e fraternidade.