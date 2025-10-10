Veja quem brilha na cena social da coluna desta sexta-feira

Anfitriã da temporada, Hieldis Severo Martins recepcionou a Comissão Social, as embaixatrizes da 35ª Festuva e as soberanas desta edição Júlia Scopel, Elisa D’Mutti e Letícia Comin da Silva, terça-feira, para conhecerem a coleção de arte dela e do marido, José Antônio Fernandes Martins Rogério Mesquita / Divulgação

Ciranda

Maria Eduarda Burtet Degrazia, rainha do Recreio da Juventude, integra a Confraria das Rainhas do clube, que celebra os 70 anos da Sede Social com um gesto de solidariedade. Entre as ações alusivas à data, o grupo promove a Campanha de Doação de Brinquedos, reforçando os ideais de empatia e responsabilidade com a comunidade que fazem parte da essência delas. Até terça-feira, dia 14, as soberanas estarão engajadas na arrecadação de brinquedos novos ou usados em bom estado, destinados a crianças em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa conta com o apoio do Projeto Casulo, programa de ações comunitárias da tradicional agremiação esmeralda, e busca marcar o mês das crianças com afeto e propósito.

Da nova geração, Valentina De Carli Boff brilhou no camarote do Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação

Conhecimento

Entre os dias 8 a 11 de outubro o cirurgião vascular Vinicius Lain, com mais de duas décadas de atuação, está em Buenos Aires para se atualizar sobre as alternativas mais modernas no tratamento de varizes, durante o 21º Congresso Mundial da União Internacional de Flebologia. O evento ocorre na Capital argentina e reúne profissionais de diversos países.

A decoradora e escritora Maria Clara Lain promove nesta sexta-feira, às 17h, uma sessão de autógrafos de sua mais recente obra “Que vó é esta?”, no Espaço 2, da 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul, na Praça Dante Alighieri Leandro Araújo / Divulgação

Estetoscópio

O cardiologista Márcio de Vargas Salbego promoverá sessão de autógrafos do livro “Estilo de vida: vivendo mais e melhor”, dia 15, entre 17h e 19h, na Livraria da UCS. A obra reúne reflexões e orientações sobre hábitos saudáveis.

O cardiologista Márcio Salbego apresentará oficialmente seu livro sobre qualidade de vida e longevidade, dia 15, na Livraria da UCS Rafael Sartor / Divulgação

Caixa de som

O DJ Sonego tira do papel o projeto Tape, no Rocca Gardenbar. A função sonora que rola hoje com repertório dos anos 1980 e 1990, se iniciará às 20h. Sonego compartilhará a discotecagem da ocasião com o DJ Samuka Schiavo.

Gladis Cercatto Gomes e Neiva Nora, presidente e ex-presidente da Confraria do Champanhe da Serra Gaúcha, com o enólogo Raphael Alves Lima Mariano, quarta-feira, no Bistrô Nicolini para um encontro sobre as safras de inverno com degustação da produção da Vinícola Guaspari Juliano Vicenzi / Divulgação