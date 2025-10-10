Veja quem brilha na cena social da coluna desta sexta-feira

Ciranda
Maria Eduarda Burtet Degrazia, rainha do Recreio da Juventude, integra a Confraria das Rainhas do clube, que celebra os 70 anos da Sede Social com um gesto de solidariedade. Entre as ações alusivas à data, o grupo promove a Campanha de Doação de Brinquedos, reforçando os ideais de empatia e responsabilidade com a comunidade que fazem parte da essência delas. Até terça-feira, dia 14, as soberanas estarão engajadas na arrecadação de brinquedos novos ou usados em bom estado, destinados a crianças em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa conta com o apoio do Projeto Casulo, programa de ações comunitárias da tradicional agremiação esmeralda, e busca marcar o mês das crianças com afeto e propósito.
Conhecimento
Entre os dias 8 a 11 de outubro o cirurgião vascular Vinicius Lain, com mais de duas décadas de atuação, está em Buenos Aires para se atualizar sobre as alternativas mais modernas no tratamento de varizes, durante o 21º Congresso Mundial da União Internacional de Flebologia. O evento ocorre na Capital argentina e reúne profissionais de diversos países.
Estetoscópio
O cardiologista Márcio de Vargas Salbego promoverá sessão de autógrafos do livro “Estilo de vida: vivendo mais e melhor”, dia 15, entre 17h e 19h, na Livraria da UCS. A obra reúne reflexões e orientações sobre hábitos saudáveis.
Caixa de som
O DJ Sonego tira do papel o projeto Tape, no Rocca Gardenbar. A função sonora que rola hoje com repertório dos anos 1980 e 1990, se iniciará às 20h. Sonego compartilhará a discotecagem da ocasião com o DJ Samuka Schiavo.