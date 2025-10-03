Veja quem brilha na cena social da coluna desta sexta-feira

Luz na passarela

A noite de quarta-feira foi marcada por charme e solidariedade na Galeria.54, comandada por Priscila Cappelletti e Lucas Martini. O espaço se transformou em passarela e plateia para a 22ª edição do Desfile Solidário, que apresentou a curadoria primavera-verão de Elisa Kuver para a multimarcas de Regina Bellini. O grupo de adesão aplaudiu a união entre moda e benemerência, durante encontro ao som do DJ Jorge “Mono” de Jesus, em evento que reuniu nomes de destaque como Nilva Randon, Jacir Carlin, Virgínia Guerra, Henriette Metsavaht Cará, Eloísa Dahmer e Heloísa Paglioli. O desfile, além de enaltecer o estilo e a beleza da temporada, reforçou seu propósito com renda revertida em benefício do Lar da Velhice São Francisco de Assis.