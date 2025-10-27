Veja quem brilha na cena social da coluna desta segunda-feira

Solares
Hoje é dia de aplaudir as datas queridas de Maria Liane Bertotto e Eliana Castellan de Salles. Felicidades!
Sons do bem
A presidente do Centro Assistencial Vitória, Viviane Pinto Bado, e a voluntária Pamela Bueno Spanholi, cuidam dos preparativos para o Jantar Show Beneficente da instituição, que ocorrerá dia 6 de novembro, às 19h30min, no Salão Paroquial da Igreja dos Freis Capuchinhos. A noite promete música boa com Luiz Marenco e Os Gaudérios, em um encontro que mixa tradição, solidariedade e sabor. Os ingressos estão disponíveis no Galpão do Tio Ci e pela plataforma Eventiza.