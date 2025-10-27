Veja quem brilha na cena social da coluna desta segunda-feira

Evandro e Mari Corso com Cassiane Borges e Alex César Francischetti, quarta-feira, para comemorar os 17 anos da grife Detalhe Básico e do espaço de beleza que leva o nome de Cassiane

Solares

Camila Tesser Wilhelms e Adriano Wilhelms no circuito de arte durante o vernissage da exposição Mulher Flor, com obras do escultor João Bez Batti, em exibição na Galeria Arte Quadros

Sons do bem

A presidente do Centro Assistencial Vitória, Viviane Pinto Bado, e a voluntária Pamela Bueno Spanholi, cuidam dos preparativos para o Jantar Show Beneficente da instituição, que ocorrerá dia 6 de novembro, às 19h30min, no Salão Paroquial da Igreja dos Freis Capuchinhos. A noite promete música boa com Luiz Marenco e Os Gaudérios, em um encontro que mixa tradição, solidariedade e sabor. Os ingressos estão disponíveis no Galpão do Tio Ci e pela plataforma Eventiza.