Veja quem brilha na cena social da coluna desta segunda-feira

Alinhavos
A jovem estilista Martina Cambruzzi reservou os dias 23 e 25, entre 14h e 20h, para apresentar a coleção primavera-verão. Intitulada Light In Motion, será revelada no endereço de Martina nos domínios da Rua Alfredo Chaves, 584.
Ilustrada
Andrigo Citon, da Fino Detalle, e Murilo Dutra, da Lexxa Metais, recepcionaram ao vespertino de sexta-feira o elenco da Associação Sala de Arquitetos, para a Mostra Glass, que movimenta Novo Hamburgo. A visita foi um diálogo em clima de happy hour que proporcionou ao grupo um encontro com Tatiana Krug e Adaiane Scorsin.
Compasso
Betânia Mosena contou para a coluna que no sábado, dia 25, o Jockey Clube será palco da 19ª edição da aguardada Festa Go Back, que promete uma viagem nostálgica pelas décadas de 1980, 1990 e 2000. A noite se iniciará com um jantar assinado pelo gourmet Carlos Jordani Borges, seguido pelos embalos que marcaram gerações, em versões originais e remixadas. Os DJs Sandro Padilha, Fernando Machado e Andrey Matté comandarão as pistas danças.