Veja quem brilha na cena social da coluna desta segunda-feira

Hieldis Severo Martins e José Antônio Fernandes Martins, conhecidos colecionadores de arte, no vernissage da exposição “Mulher Flor”, do renomado escultor João Bez Batti, quinta-feira, na Galeria Arte Quadros Jucimar Milese / Divulgação

Alinhavos

A jovem estilista Martina Cambruzzi reservou os dias 23 e 25, entre 14h e 20h, para apresentar a coleção primavera-verão. Intitulada Light In Motion, será revelada no endereço de Martina nos domínios da Rua Alfredo Chaves, 584.

A marchand da Galeria Arte Quadros, Maria Inês Prebianca Salvador, recepcionou amigos das artes como a florense Roberta Castellan e o empresário David Randon, quinta-feira, para aplaudir a vida e obra do escultor João Bez Batti Jucimar Milese / Divulgação

Ilustrada

Andrigo Citon, da Fino Detalle, e Murilo Dutra, da Lexxa Metais, recepcionaram ao vespertino de sexta-feira o elenco da Associação Sala de Arquitetos, para a Mostra Glass, que movimenta Novo Hamburgo. A visita foi um diálogo em clima de happy hour que proporcionou ao grupo um encontro com Tatiana Krug e Adaiane Scorsin.

Cidenei Pagno e Nádia Cristina Baron Pagno na estreia da Reserva, charmosa novidade no Shopping Villagio Caxias Rafael Sartor / Divulgação

Fabiano Baron Bolzzoni e Caroline Fabbro em noite marcada pela inauguração da Reserva, grife carioca e conceitual que aterrissou por estas plagas Rafael Sartor / Divulgação

Compasso

Betânia Mosena contou para a coluna que no sábado, dia 25, o Jockey Clube será palco da 19ª edição da aguardada Festa Go Back, que promete uma viagem nostálgica pelas décadas de 1980, 1990 e 2000. A noite se iniciará com um jantar assinado pelo gourmet Carlos Jordani Borges, seguido pelos embalos que marcaram gerações, em versões originais e remixadas. Os DJs Sandro Padilha, Fernando Machado e Andrey Matté comandarão as pistas danças.

Graziana Rech e Letícia Bauer mostraram as novidades da Reserva, que instaurou sua bandeira de estilo carioca no Shopping Villagio Caxias Rafael Sartor / Divulgação