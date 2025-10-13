Veja quem brilha na cena social da coluna desta segunda-feira

Revival
Leo Zanotto conjuga talento com Maurício Pretto e Cassiano Baldissera para mais uma edição da Beats Remember, dia 18, às 22h30min, no Café de La Musique. A noite reverberará a animação do Grupo Hoje Tem que apresentará os sucessos da banda Constelação. Mais informações pelo perfil @beatslounge_.
Destaque
A dermatofuncional caxiense Arezza Brizotto tem se destacado no cenário nacional ao integrar a equipe que cuida da mulher do jogador Neymar Jr, Bruna Biancardi, em Santos, São Paulo. Ao lado de sua mentora, a também dermatofuncional Priscila Palazzo, criadora da técnica Sculpt HD, Arezza realiza atendimentos personalizados na modalidade home service, com foco no bem-estar e na recuperação pós-parto da influenciadora, que recentemente investiu R$ 2 milhões em uma clínica dentro de sua mansão.
Panorâmico
Gonçalo Mascia celebra uma década como escritor e blogueiro dedicado à análise de obras de arte. Mascia comemora a crescente parceria ao longo dos anos com seu fã-clube desde 2015.