Veja quem brilha na cena social da coluna desta segunda-feira

Sandro Scremin, Julia Dias Scremin e Edirleia Dias foram anfitriões da festividade que evidenciou a expansão da Julia’s Closet Juliano Vicenzi / Divulgação

Revival

Leo Zanotto conjuga talento com Maurício Pretto e Cassiano Baldissera para mais uma edição da Beats Remember, dia 18, às 22h30min, no Café de La Musique. A noite reverberará a animação do Grupo Hoje Tem que apresentará os sucessos da banda Constelação. Mais informações pelo perfil @beatslounge_.

Eduardo Bisol Fritsch esbanjando atitude e estilo no movimento jovem da estação Cristiano de Oliveira / Divulgação

Gustavo Mascarenhas investiu carisma na cena que anima a nova geração clubber Cristiano de Oliveira / Divulgação

Fabrício Giacomelli e Bruna Melo, do grupo dos articulados que aumentaram sensivelmente os termômetros do Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação

Destaque

A dermatofuncional caxiense Arezza Brizotto tem se destacado no cenário nacional ao integrar a equipe que cuida da mulher do jogador Neymar Jr, Bruna Biancardi, em Santos, São Paulo. Ao lado de sua mentora, a também dermatofuncional Priscila Palazzo, criadora da técnica Sculpt HD, Arezza realiza atendimentos personalizados na modalidade home service, com foco no bem-estar e na recuperação pós-parto da influenciadora, que recentemente investiu R$ 2 milhões em uma clínica dentro de sua mansão.

A dermatofuncional caxiense Arezza Brizotto vibra com a boa fase profissional e sela parceria de fôlego com celebridades de destaque internacional Leandro Araújo / Divulgação

Panorâmico

Gonçalo Mascia celebra uma década como escritor e blogueiro dedicado à análise de obras de arte. Mascia comemora a crescente parceria ao longo dos anos com seu fã-clube desde 2015.

Juliana do Prado Demore e Everton do Prado com a mãe, Ana Maria Fagherazzi, que festejou a chegada de seus 70 anos Oendler Mazzochi / Divulgação