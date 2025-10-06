Veja quem brilha na cena social da coluna desta segunda-feira

Ciranda

Isamar Ordovás Sartori, presidente da Casa Anjos Voluntários, faz contagem regressiva para evidenciar os 15 anos dos adolescentes atendidos pela instituição que promove vidas com acolhimento. A festa ocorrerá no dia 24, nos salões da sede social do Recreio da Juventude e celebrará o novo ciclo de Bernardo Garcia Einhardt, Jhon Carlos Rocha da Silva, Josué Carlos Leite de Souza, Nathalia Luiza Rodrigues, Nicole Nunes Fabrício, Renan Daniel Ferreira, Renata Orlandin Santos, Valentina Ferrando Garcia, Victor Samuel Silveira Quadros, Vitória Kellen Milani Mattos e Wesley Angelo Bolsatto.

Ressonância

A arquiteta Alessandra Mosna, que elenca a diretoria da Associação Sala de Arquitetos, embarcou para uma temporada de dolce far niente em cenários internacionais. Dividida entre as paisagens do Marrocos e o charme histórico de Portugal. O périplo de Alessandra acontece enquanto ainda contabiliza elogios pelo sucesso do Vozes da Arquitetura, realizado no último 23, que reuniu 400 profissionais no Intercity Caxias. Durante a passagem por Portugal, Alessandra aproveitará para agradecer a contribuição do arquiteto lusitano Rui Pinto Gonçalves, presença online de destaque na programação do evento. Com público expressivo e pautas instigantes, o Vozes da Arquitetura consolidou-se como um espaço de diálogo e inspiração para aqueles que desenham o presente e projetam o futuro.