Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

Jane De Bhoni, Carla Pettenati, Felipe Alban e Roberta Pettenati, juntos, em noite de solidariedade para aplaudir p trabalho de Isamar Ordovás Sartori e Melissa Canever, à frente da Casa Anjos Voluntários Leandro Araújo / Divulgação

Agenda

Júlia Zamboni Andrighetti, rainha do Clube Independente de Flores da Cunha, será a anfitriã do aguardado retorno da festa à fantasia da agremiação que teve a última edição realizada em 2015. A noite temática, com as atenções de Renato e Odete Cavagnoli, presidentes-executivos do Clube, está agendada para o dia 14 de novembro. A animação da pista ficará por conta do DJ ADR.

Marcos Tomazi e Márcia Ruaro, terça-feira, no Q Restaurante, para o lançamento do Atlas de Lateralização Minimamente Invasiva do Nervo Alveolar Inferior, que ele escreveu com Alexandre Gerzson Eduardo Maccagnan / Divulgação

Edson e Rosane Ballico levaram movimento para a noite festiva e temática da Go Back, no Jockey Clube Jeferson Deboni / Divulgação

Referência

A médica oncologista caxiense Rita de Cássia Costamilan será agraciada com o Troféu Obirici 2025. A 29ª edição da deferência ocorrerá dia 6 de dezembro, no Clube do Comércio, em Porto Alegre.

Camila Boijink foi o centro das atenções, sábado, quando comemorava a chegada de seus 30 anos, no Nix, com as atenções de Deise Castro Emerson Pereira / Divulgação

Noite Feliz

Os voluntários da PATNA agendaram o dia 18 de novembro, às 20h, para realizar o tradicional jantar Noite Feliz em prol da entidade socioassistencial. A reunião gastronômica e filantrópica, conta com apoio do Pioneiro e dos comandantes do Di Paolo Lourdes. Os ingressos podem ser adquiridos pelo telefone (54) 98125-4000.

Eduarda, Julio, Lenita e Alexandra D’Agostini com Alison Calgaro, ao vespertino do sábado, para brindar os 30 anos da Boccati, que Julio comanda com excelência e carisma Crisla Souza / Divulgação