Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

Agenda
Júlia Zamboni Andrighetti, rainha do Clube Independente de Flores da Cunha, será a anfitriã do aguardado retorno da festa à fantasia da agremiação que teve a última edição realizada em 2015. A noite temática, com as atenções de Renato e Odete Cavagnoli, presidentes-executivos do Clube, está agendada para o dia 14 de novembro. A animação da pista ficará por conta do DJ ADR.
Referência
A médica oncologista caxiense Rita de Cássia Costamilan será agraciada com o Troféu Obirici 2025. A 29ª edição da deferência ocorrerá dia 6 de dezembro, no Clube do Comércio, em Porto Alegre.
Noite Feliz
Os voluntários da PATNA agendaram o dia 18 de novembro, às 20h, para realizar o tradicional jantar Noite Feliz em prol da entidade socioassistencial. A reunião gastronômica e filantrópica, conta com apoio do Pioneiro e dos comandantes do Di Paolo Lourdes. Os ingressos podem ser adquiridos pelo telefone (54) 98125-4000.