Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

Charles Dallegrave, Elisa Souto Dallegrave e Ronya Souto, em família, para aplaudir Alice, que brilhou na passarela em prol do Instituto da Criança com Diabetes do Rio Grande do Sul, durante a 3ª edição do No Mundo das Artes Andréa Graiz / Divulgação

Chancelados

A estudiosa em moda, cultura e identidade Bernardete Venzon, a pesquisadora de comportamento e consumo Tatiane Alves e a gestora de projetos de moda do Sebrae e criadora do Feito na Serra Gaúcha Fabiana Zin estão à frente da 5ª edição do projeto, que reafirma o propósito de posicionar a região como referência em inovação.

O resultado das consultorias e mentorias realizadas com 14 pequenos negócios de Caxias do Sul, Flores da Cunha, Bento Gonçalves, Nova Petrópolis, Gramado, Pinto Bandeira e São Francisco de Paula poderá ser conferido na exposição Histórias do Feito na Serra Gaúcha, que ocorrerá no dia 11 de novembro, no Espaço Sebrae de Negócios.

Felipe Veiga Lima e Gabriela Fontoura Brasil convidaram a bela caxiense Alice Souto Dallegarve para desfilar looks de Felipe na 3ª edição do No Mundo das Artes, em Porto Alegre Jorge Scherer / Divulgação

Elisa Kuver, alegre presença na plateia do projeto A Arte de Fazer o Bem, idealizado por Felipe Veiga Lima e Gabriela Fontoura Brasil, em Porto Alegre Jorge Scherer / Divulgação

Catalisadoras

As produtoras culturais Flor Nieto Lynch e Liliane Giordano lançam hoje, o podcast Café & Cultura, às 9h, na Sala de Cinema Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho. O projeto tem como objetivo registrar e valorizar as trajetórias de artistas e empreendedores que impulsionam a economia criativa. A programação inclui recepção com café da manhã, exibição de um teaser exclusivo e a palestra Economia Criativa – Criando Projetos Culturais de Impacto e Legado, em uma manhã dedicada à troca de experiências. A entrada é gratuita.

Alex Castro Chiodelli foi bajulado pela mãe, Deise Castro, uma das comandantes da Nix, na concorrida cena festiva do Complexo Fabbrica Vinicius Arkhein / Divulgação

Renan Henrique Sartori e Caroline Fruet De Antoni ratificaram o amor em cerimônia de casamento civil com direito a reunião intimista para familiares e amigos no Hotel Colline de France, em Gramado Marta Polaquini / Divulgação

Tim-tim

Júlio D’Agostini abrirá mais uma vez as portas e as garrafas da Boccati, dia 25, entre 16h e 17h30min, para brindar os 30 anos de trajetória da tradicional adega. O encontro festivo ocupará o charmoso espaço Il Giardino.

Luciano Bonatto e Simone Oss mapearam o sucesso do projeto dançante comandado pelo empresário Leo Zanotto, sábado, no Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação

Fernanda Frigieri e Jean Michelon dançaram a inspirada playlist com hits dos anos 1990 e 2000, dia 18, na Beats Remember Cristiano de Oliveira / Divulgação

Mãos dadas

A criativa Luciana Alberti celebra em grandes proporções a 90ª edição da Le Marché Chic. Tanto é que ela leva todo seu entourage, neste sábado, dia 25, para botar banca no Shopping Villagio Caxias. Com a curadoria de Lulu, os itens de 31 expositores estarão em evidência em frente à Bella Gulla, das 10h às 22h, para reforçar a aliança entre moda, arte, design e sustentabilidade.

Osvaldo Chiarardia e Sânia Rossi Pezzi ao som dos DJs Leo Z, Kahball e Mau Pretto, na nostálgica Beats Remember Cristiano de Oliveira / Divulgação

Thaís Cappelletti, Anthonela e Rodrigo Cará, na hora do almoço do domingo, dia 19, para comemorar a Primeira Eucaristia de Anthonela Rafael Sartor / Divulgação

Mascotes

Natasha Oselame Valenti, incansável defensora da causa animal e presidente da Sociedade Amigos dos Animais, anuncia o lançamento do Calendário 2026 da Soama, projeto idealizado por ela em 2004, que desde então encanta com histórias de adoção e amor pelos pets. Com o apoio de empresários e da comunidade, a iniciativa segue com seu propósito solidário em arrecadar recursos para custear castrações e promover ações de proteção animal. Quem desejar colaborar pode entrar em contato pelo e-mail soamasite@yahoo.com.br. Os pontos de venda do calendário estão disponíveis no perfil @soamaoficial, no Instagram.

Caetano Sehbe De Carli e Renata Fortuna De Carli, do elegante grupo que aplaudiu as comemorações ao redor dos 120 anos do Clube Juvenil Leandro Araújo / Divulgação