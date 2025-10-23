Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

Chancelados
A estudiosa em moda, cultura e identidade Bernardete Venzon, a pesquisadora de comportamento e consumo Tatiane Alves e a gestora de projetos de moda do Sebrae e criadora do Feito na Serra Gaúcha Fabiana Zin estão à frente da 5ª edição do projeto, que reafirma o propósito de posicionar a região como referência em inovação.
O resultado das consultorias e mentorias realizadas com 14 pequenos negócios de Caxias do Sul, Flores da Cunha, Bento Gonçalves, Nova Petrópolis, Gramado, Pinto Bandeira e São Francisco de Paula poderá ser conferido na exposição Histórias do Feito na Serra Gaúcha, que ocorrerá no dia 11 de novembro, no Espaço Sebrae de Negócios.
Catalisadoras
As produtoras culturais Flor Nieto Lynch e Liliane Giordano lançam hoje, o podcast Café & Cultura, às 9h, na Sala de Cinema Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho. O projeto tem como objetivo registrar e valorizar as trajetórias de artistas e empreendedores que impulsionam a economia criativa. A programação inclui recepção com café da manhã, exibição de um teaser exclusivo e a palestra Economia Criativa – Criando Projetos Culturais de Impacto e Legado, em uma manhã dedicada à troca de experiências. A entrada é gratuita.
Tim-tim
Júlio D’Agostini abrirá mais uma vez as portas e as garrafas da Boccati, dia 25, entre 16h e 17h30min, para brindar os 30 anos de trajetória da tradicional adega. O encontro festivo ocupará o charmoso espaço Il Giardino.
Mãos dadas
A criativa Luciana Alberti celebra em grandes proporções a 90ª edição da Le Marché Chic. Tanto é que ela leva todo seu entourage, neste sábado, dia 25, para botar banca no Shopping Villagio Caxias. Com a curadoria de Lulu, os itens de 31 expositores estarão em evidência em frente à Bella Gulla, das 10h às 22h, para reforçar a aliança entre moda, arte, design e sustentabilidade.
Mascotes
Natasha Oselame Valenti, incansável defensora da causa animal e presidente da Sociedade Amigos dos Animais, anuncia o lançamento do Calendário 2026 da Soama, projeto idealizado por ela em 2004, que desde então encanta com histórias de adoção e amor pelos pets. Com o apoio de empresários e da comunidade, a iniciativa segue com seu propósito solidário em arrecadar recursos para custear castrações e promover ações de proteção animal. Quem desejar colaborar pode entrar em contato pelo e-mail soamasite@yahoo.com.br. Os pontos de venda do calendário estão disponíveis no perfil @soamaoficial, no Instagram.