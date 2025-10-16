Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

Julia Zampieri e Mateus Quadros trocaram juras de amor eterno entre o altar da Catedral Diocesana Santa Teresa e os salões da sede social do Recreio da Juventude Luís Henrique Bisol Ramon / Divulgação

Outorga

Pedro Sehbe recebe, hoje, homenagem pelos 110 anos da Casa Magnabosco, na Assembleia Legislativa do RS. A deferência foi proposta pelo deputado Tiago Simon.

Cristiano Argenta Soares e Fabiana Bressanelli Koch, do elegante grupo de comendadores dos 120 anos do Clube Juvenil, sábado, em festa na sede social da agremiação Leandro Araújo / Divulgação

Passarela

Márcia Costa e Michele Toazza Onzi serão anfitriãs, amanhã, às 19h, na Flagship Drops de Menta, para o desfile que marca a campanha Outubro Rosa em parceria com a Liga Feminina de Combate ao Câncer. Durante a reunião, voluntárias da Liga desfilarão peças em tons de rosa da coleção “Noites de Verão”.

Gabriel Bassanesi e Verônica Pereira Bassanesi, charme extra para aplaudir os festejos do centenário Clube Juvenil Leandro Araújo / Divulgação

Josué Bassanesi foi com a mulher, a designer Jovana Foresti, que acaba de selar parceria fashion com Glória Coelho, no baile do Clube Juvenil Leandro Araújo / Divulgação

Librianos

Hoje é dia de aplaudir as datas queridas de Jordano Bocchese, Camila Zattera Neto, Kael Festugato e Marja Enderle. Felicidades!

Aniversariante da estação, Eduardo Anselmini Deitos investiu atitude no camarote do Café de La Musique ao som dos DJs Rici Moares, Láisa Alessi e ROZA Cristiano de Oliveira / Divulgação

Resenha

Vai rolar festa para os fashionistas, hoje, a partir das 19h, no Shopping Villagio Caxias com a chegada da Reserva. Referência da moda masculina contemporânea, a marca carioca promete unir estilo, conforto e experiência em um ambiente que convida à convivência. A noite será embalada pela DJ Paulinha del Mar, boas conversas e iguarias de boteco inspiradas na Cidade Maravilhosa.

Pedro Tonietto, Vanessa e Maria Eduarda Fortes Tonietto com Roberto Tonietto, em família, na estreia do moderno estúdio fotográfico de Vanessa Elisa Kuver / Divulgação

Moda

A diretora criativa Gabriela Trois recepcionou convidadas na Maison St. Trois, em Porto Alegre, para apresentar a coleção “Cartagena”, criada em collab com a artista visual Mariana Prestes. O evento, que ocorreu quinta-feira, dia 9, uniu moda e arte em uma atmosfera vibrante, com live painting, cenário instagramável assinado por Mariana e brindes com espumante. A nova coleção de verão 26 destaca couro perfurado, babados e flores de tressê, reafirmando o olhar sofisticado e autoral da grife.

Mariana Prestes e Gabriela Trois, anfitriãs do encontro fashion que movimentou os domínios da Maison St. Trois, em Porto Alegre João Mattos / Divulgação

Aline Glaeser conferiu as novidades de moda, dia 9, com as atenções de Gabriela Trois João Mattos / Divulgação

Eleone Prestes também mapeou as tendências apresentadas por Gabriela Trois, em Porto Alegre João Mattos / Divulgação