Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

Outorga
Pedro Sehbe recebe, hoje, homenagem pelos 110 anos da Casa Magnabosco, na Assembleia Legislativa do RS. A deferência foi proposta pelo deputado Tiago Simon.
Passarela
Márcia Costa e Michele Toazza Onzi serão anfitriãs, amanhã, às 19h, na Flagship Drops de Menta, para o desfile que marca a campanha Outubro Rosa em parceria com a Liga Feminina de Combate ao Câncer. Durante a reunião, voluntárias da Liga desfilarão peças em tons de rosa da coleção “Noites de Verão”.
Librianos
Hoje é dia de aplaudir as datas queridas de Jordano Bocchese, Camila Zattera Neto, Kael Festugato e Marja Enderle. Felicidades!
Resenha
Vai rolar festa para os fashionistas, hoje, a partir das 19h, no Shopping Villagio Caxias com a chegada da Reserva. Referência da moda masculina contemporânea, a marca carioca promete unir estilo, conforto e experiência em um ambiente que convida à convivência. A noite será embalada pela DJ Paulinha del Mar, boas conversas e iguarias de boteco inspiradas na Cidade Maravilhosa.
Moda
A diretora criativa Gabriela Trois recepcionou convidadas na Maison St. Trois, em Porto Alegre, para apresentar a coleção “Cartagena”, criada em collab com a artista visual Mariana Prestes. O evento, que ocorreu quinta-feira, dia 9, uniu moda e arte em uma atmosfera vibrante, com live painting, cenário instagramável assinado por Mariana e brindes com espumante. A nova coleção de verão 26 destaca couro perfurado, babados e flores de tressê, reafirmando o olhar sofisticado e autoral da grife.