Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

Lisiane Bortolotto e Cristiano Mesquita da Silva mapearam o roteiro clubber da terrinha e dançaram os hits que embalaram a pista do Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação

Documento

Otavio Maurer, diretor da Felicità Imobiliária, será o anfitrião da inauguração da segunda unidade da empresa nesta quinta-feira, a partir das 18h. O novo endereço, na Rua Santos Dumont, bairro Exposição, simboliza a expansão da marca, que reúne corretores especializados e promete impacto expressivo.

Românticos, Bernardo Bertuol e Luiza Zaccani, no dia do sim, para a posteridade Fernando Dai Prá / Divulgação

Calendário

Os voluntários da Pastoral de Apoio ao Toxicômano Nova Aurora agendaram o dia 18 de novembro, às 20h, para realizar o tradicional jantar Noite Feliz em prol da entidade socioassistencial. A reunião gastronômica e filantrópica, conta com apoio do Pioneiro e dos comandantes do Di Paolo Lourdes.

A fonoaudióloga caxiense Aline Ferla promove imersão internacional com escalas em Atenas e Paris para aumentar e compartilhar sua bagagem de conhecimento Leandro Araújo / Divulgação

Organismo

A fonoaudióloga Aline Ferla já está em terras gregas desde o último dia 7, onde participa do 15º Congresso Anual da Sociedade Europeia para Distúrbios da Deglutição, uma das mais respeitadas organizações científicas do mundo, que ocorre até sábado, em Atenas. Aline estará entre especialistas de diversos países para garantir bagagem extra de conhecimento sobre o tema “Avanços no cuidado da disfagia: inovações e melhores práticas”. Após o congresso, a especialista caxiense seguirá para Paris, entre os dias 12 e 17, a convite do Hospital Forclles, onde colaborará com colegas franceses, acompanhará os serviços de fonoaudiologia e ministrará uma aula sobre câncer de cabeça e pescoço.

A dermatologista Maíra Bortoncello Fedrizzi e o cirurgião plástico Gustavo Zatti Fedrizzi e festejaram os três anos de Antonella Bortoncello Fedrizzi Alex Battistel / Divulgação

Holofotes

A Arte de Fazer o Bem, projeto social idealizado por Felipe Veiga Lima e Gabriela Fontoura Brasil, ocorrerá em Porto Alegre, dia 21, no Espaço de Eventos Vista Pontal, durante a 3ª edição do No Mundo das Artes. O encontro une arte, moda, gastronomia e solidariedade em prol do Instituto da Criança com Diabetes do RS, no desfile com trilha sonora ao vivo assinada pelos DJs Pepê Leal e Julius Rigotto, ao lado dos saxofonistas Luís Baner e Vini Netto, a jovem modelo caxiense Alice Souto Dallegrave brilhará na passarela com os looks do Atelier Veiga Lima & Gatelli.

Willian Gobetti, Antonella e Franciele Oliveira Gobetti celebraram, em família, a chegada dos seis anos de Antonella Arquivo Pessoal / Divulgação