Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

Carlos e Danusa Búrigo com Maria Helena e José Ivo Sartori, juntos para aplaudir o legado de sucesso e o lançamento do livro Magnabosco – Um Magazine Chamado Tempo, domingo, durante almoço com as atenções de Pedro Horn Sehbe Leandro Araújo / Divulgação

Holofotes

Guilherme Acauan De Filippis e Fernanda Ribeiro De Filippis, casal presidente-executivo do Clube Juvenil, ao lado de Guilherme Fedrizzi e Manuela Bossardi, casal vice-presidente social e cultural, armam o baile ao redor dos 120 anos do aristocrático, dia 11 de outubro, na sede social. A noite que contará com o repertório do DJ Titi Branchi e da Banda Tríade, servirá também para coroar a nova rainha, Maria Carolina Pezzi Zambiazi, e aplaudir a despedida de Gabriela Posenatto Chapochnicoff.

A bela Maria Carolina Pezzi Zambiazi será coroada rainha do Clube Juvenil Gestão 2025/2026, dia 11, durante baile que evidenciará os 120 anos da tradicional agremiação Leandro Araújo / Divulgação

Corrente

Durante todo o mês de outubro, a Louise Semijoias destinará 100% do lucro da venda do berloque Outubro Rosa à Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Caxias do Sul.

Majorie Agnoletto, Cecília Agnoletto Fernandes e Larry Fernandes, anfitriões do Chá de Bebê do esperado Martin, dia 27, em encontro festivo no Villa Bella Exclusive Tamiris Santana / Divulgação

Gustavo Biazus Menegasso e Tatiana Segalla Menegasso, comandantes da Amendoeira Chocolaterie, reconhecidos com o prêmio EWI Global Awards 2025, no Castelo de Chillon, na Suíça Ramynngly Gontijo / Divulgação

Valsa

Renato e Odete Cavagnoli, presidentes-executivos do Clube Independente de Flores da Cunha, fazem contagem regressiva para a aguardada noite do Baile de Debutantes 2025. O acontecimento de gala ocorrerá neste sábado, dia 4, e a rainha da agremiação, Júlia Zamboni Andrighetti, colaborará nas honras aos familiares das dez meninas em evidência.

Gilberto Pepe Spier Vargas e Ana Corso prestigiaram a festividade dos 110 anos da Lojas Magnabosco, domingo, no Samuara Hotel Leandro Araújo / Divulgação

Carlos Frederico Finger e Luciana Fedrizzi Rizzon, elegância em destaque na reunião ao redor da família de Pedro Horn Sehbe, domingo, no Samuara Hotel Leandro Araújo / Divulgação