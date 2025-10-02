Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

Holofotes
Guilherme Acauan De Filippis e Fernanda Ribeiro De Filippis, casal presidente-executivo do Clube Juvenil, ao lado de Guilherme Fedrizzi e Manuela Bossardi, casal vice-presidente social e cultural, armam o baile ao redor dos 120 anos do aristocrático, dia 11 de outubro, na sede social. A noite que contará com o repertório do DJ Titi Branchi e da Banda Tríade, servirá também para coroar a nova rainha, Maria Carolina Pezzi Zambiazi, e aplaudir a despedida de Gabriela Posenatto Chapochnicoff.
Corrente
Durante todo o mês de outubro, a Louise Semijoias destinará 100% do lucro da venda do berloque Outubro Rosa à Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Caxias do Sul.
Valsa
Renato e Odete Cavagnoli, presidentes-executivos do Clube Independente de Flores da Cunha, fazem contagem regressiva para a aguardada noite do Baile de Debutantes 2025. O acontecimento de gala ocorrerá neste sábado, dia 4, e a rainha da agremiação, Júlia Zamboni Andrighetti, colaborará nas honras aos familiares das dez meninas em evidência.