Veja quem brilha na cena social da coluna desta quarta-feira

Sandro Padilha e Luciana Guardieri, do grupo que arregimentou amigos e fãs do repertório musical oitentista na Go Back, que lotou o Jockey Clube, sábado Jeferson Deboni / Divulgação

Lanterninha

Hoje, o Cônsul Geral da Itália em Porto Alegre, Valerio Caruso, e o Cônsul Honorário da Itália em Caxias do Sul, Gelson Castellan, recepcionam personalidades da cultura para o coquetel de abertura da 20ª edição do Festival de Cinema Italiano. A exibição ocorre na Sala de Cinema Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho, e terá como destaque a estreia do filme Gioia Mia, premiado no Festival de Locarno 2025. A abertura celebra também os 150 anos da imigração italiana no RS. Com o manifesto “Il Cinema che Racconta, I Maestri che Ispirano”, a mostra apresenta produções inéditas e clássicos restaurados, com entrada franca até o dia 29 de novembro.

O chef William Williges embarcou para uma imersão internacional em Santiago, no Chile, e pilota forno e fogão do prestigiado Restaurante Boragó, eleito 4º melhor da América Latina Marcos Moreira / Divulgação

Sabor

O chef William Williges já está em Santiago, no Chile, onde acaba de iniciar um estágio no prestigiado Restaurante Boragó, atualmente considerado o 4º melhor da América Latina e o 23º do mundo segundo o ranking The World’s 50 Best. A experiência internacional de Williges chega logo após a inauguração do Voluí, nova marca gastronômica da Vinícola Família Bebber, com criações que levam a assinatura dele. Mesmo à distância, William segue como consultor do projeto e, ao retornar ao Brasil no primeiro semestre de 2026, promete atualizar o paladar da região com as inspirações trazidas dessa imersão na alta gastronomia chilena.

Toda linda, Karoline Tonin esbanjou estilo na concorrida noite do Café de La Musique que movimenta a nova geração Cristiano de Oliveira / Divulgação

João Francisco Ckless Filho e Gabriela Ckless, engajados com o projeto filantrópico da Casa Anjos Voluntários, conduzido por Isamar Ordovás Sartori Leandro Araújo / Divulgação

O multiartista Giovani Monteiro, padrinho na edição 2025 do “Debut Casa Anjos Voluntários”, também coreografou a valsa dos adolescentes Leandro Araújo / Divulgação

Sauer Lovers

Pedro Horn Sehbe, gentleman de plantão reúne nesta quinta-feira, 30, às 17h, um grupo charmoso de mulheres expoentes da sociedade na região. A ocasião servirá para oficializar a largada do projeto Sauer Loves Caxias, que ganhará exibição, dia 10 de novembro, no terceiro andar da Casa Magnabosco. Entre as personalidades que estarão reunidas figuram Fernanda Refosco, Gabriela Angonese, Fabiana Bressanelli Koch, Mauren Seidl, Elisa Kuver, Cristiane Lisot, Raquel Reis e Vivian Wisintainer De Carli. Vitor Raskin, do Deu o Chic, colaborará nas honras.

Carlos Henrique Menon Leoncio e Simone Maria Bardini participaram da premiação “Homens e Mulheres que Brilham 2025”, no Clube União Ariribá, em Balneário Camboriú Arquivo Pessoal