Veja quem brilha na cena social da coluna desta quarta-feira

O publisher Nelson Sirotsky, presidente do Conselho de Gestão do Grupo RBS, com Tríssia Ordovás Sartori, editora-chefe do Pioneiro e da Gaúcha Serra; Celestino Loro, presidente da CIC Caxias; Marta Gleich, diretora-executiva de Jornalismo e Esporte do Grupo RBS; e Joel Goulart Júnior, diretor regional da RBS Caxias, dia 20, durante a RA da CIC, quando Sirotsky abordava os desafios e oportunidades no jornalismo

Saúde e prosperidade

Cleciane Doncatto Simsen, diretora-executiva do Hospital Virvi Ramos, será a anfitriã, amanhã, do encontro que celebra o Dia do Médico com uma noite de conhecimento. Em parceria com o Banco Safra, a direção do hospital promoverá uma palestra com Luiz Zordan sobre investimentos, no Quinta São Luiz, ocasião em que ele abordará o tema Cenário macroeconômico e decisões de investimento. A programação elaborada por Cleciane, inclui a apresentação das ofertas da Vertical Saúde, com o superintendente Ricardo Rosenberg, e encerra com um coquetel de confraternização.

Movimento

A empresária e hairstylist Cassiane Borges comemora nesta quarta-feira, ao lado do marido, Alex César Francischetti, os 17 anos do salão que leva seu nome, referência em beleza e estilo. Para celebrar a data, Cassiane prepara uma recepção aos amigos e clientes e anuncia uma novidade, ela é uma das embaixadoras da marca Detalhe Básico, que também brinda 17 anos de trajetória. A grife, comandada pelo casal Evandro e Mari Corso, tem sede em Flores da Cunha. O momento festivo marca ainda a inauguração da Boutique DB por Cassi Borges, no endereço de beleza na esquina das ruas Treze de Maio e Santos Dumont.