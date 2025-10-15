Veja quem brilha na cena social da coluna desta quarta-feira

Saúde em movimento

Ainda reverbera na comunidade o projeto Histórias que Inspiram, encontro realizado pela Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Caxias do Sul, alusivo ao Outubro Rosa. Liderado pela presidente da entidade, Marilete Deitos Alquati, que contou com a atuação da médica ginecologista Fernanda Ronchetti na organização da mesa debatedora. Fernanda trouxe para a cidade os renomados profissionais Rodrigo Cericatto, cirurgião oncológico, e Pedro Beria, psiquiatra, que ao lado dela e do brilhantismo de André Reiriz, oncologista, e Gustavo Torre, mastologista, conduziram uma conversa direta sobre prevenção do câncer. Três pacientes tratadas também participaram do evento que ocupou uma manhã inteira no auditório do Colégio São José. A primeira-dama, Jussara Canali, apoiou a proposta e a Conception, de Fábio e Eleonora Pasqualotto, patrocinou.