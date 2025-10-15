Veja quem brilha na cena social da coluna desta quarta-feira

Saúde em movimento
Ainda reverbera na comunidade o projeto Histórias que Inspiram, encontro realizado pela Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Caxias do Sul, alusivo ao Outubro Rosa. Liderado pela presidente da entidade, Marilete Deitos Alquati, que contou com a atuação da médica ginecologista Fernanda Ronchetti na organização da mesa debatedora. Fernanda trouxe para a cidade os renomados profissionais Rodrigo Cericatto, cirurgião oncológico, e Pedro Beria, psiquiatra, que ao lado dela e do brilhantismo de André Reiriz, oncologista, e Gustavo Torre, mastologista, conduziram uma conversa direta sobre prevenção do câncer. Três pacientes tratadas também participaram do evento que ocupou uma manhã inteira no auditório do Colégio São José. A primeira-dama, Jussara Canali, apoiou a proposta e a Conception, de Fábio e Eleonora Pasqualotto, patrocinou.
Memória
A jornalista Valquiria Vita, fundadora da Legado Histórias de Vida, foi homenageada com o Prêmio Gold Alumni pela Pittsburg State University, no Kansas, Estados Unidos. A distinção celebra feitos de ex-alunos que se destacaram de forma excepcional em suas trajetórias profissionais e ocorreu exatamente dez anos após a conclusão do mestrado de Valquíria em Comunicação, conquistado em 2015. A cerimônia, realizada no último dia 10, reuniu nomes de destaque da comunidade acadêmica e contou com uma programação que incluiu uma palestra sobre as biografias produzidas pela Legado.