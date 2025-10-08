Veja quem brilha na cena social da coluna desta quarta-feira

Comer, rezar e amar

A empresária Roseana Rossi Pettinelli será a anfitriã de um projeto que conjuga pensamento do filósofo e palestrante Gilmar Marcílio e boa gastronomia do chef Ramon Zampieri, no Quinta São Luiz. O encontro de pensamentos será pautado na temática “E se Jesus tivesse Instagram?” e as vagas são limitadas e a inscrição pode ser efetivada com Roseana pelo telefone (54) 99695-3304. Vale conferir!

Egui Baldasso e Luana Oliveira da Costa trocaram alianças e juras de amor eterno, sábado, entre o altar da Catedral de Pedra e os salões do Magnólia, em Canela, na Região das Hortênsias

Vida

Nestes tempos em que a cidade respira literatura, conhecimento e história com a realização da 41ª Feira do Livro, na Praça Dante Alighieri, até o dia 12, a coluna registra o lançamento da obra “Sob o céu dos meus dias”, um relato sobre a encantadora trajetória de Lucy Magnabosco de Paula Moreira, descendente da primeira geração do prolífico clã Magnabosco, que recentemente celebrou 110 anos do clássico empreendimento na esquina das ruas Dr. Montaury e Sinimbu. O livro saiu do prelo com entrevistas e textos das jornalistas Valquíria Vita e Cíntia Hecher. Os relatos emocionantes, Lucy dedica ao companheiro de vida, Oswaldo de Paula Moreira (in memoriam), pais e irmãos. Lindo demais!