Veja quem brilha na cena social da coluna desta quarta-feira

Silhueta
As queridas fashionistas Luciana de Oliveira Barboza e Michele Busetti reúnem, hoje, entre 16h e 20h, um time destacado de mulheres para um “special talk” com a jornalista e criadora da marca A.mar, Marina Ciconet. A função promete movimento extra de belezas na Capim Santo, nos domínios da Rua Santos Dumont, 1264. As iguarias da ocasião levam a assinatura da chef Iris Angilhero.
Lentes
A fotógrafa Vanessa Tonietto agendou o dia 13 de outubro para apresentar oficialmente seu novo estúdio. O espaço profissional da mulher do empresário, Roberto Tonietto, está instaurado na Rua Alcides Longhi, no Bairro Sanvitto.
Baladinha
Leo Zanotto ao lado dos DJs Mau Pretto e Kahball arma mais uma edição da Beats Remember para o sábado, dia 18, às 22h30min, no Café de La Musique. A noite contará, também, com a animação do repertório do Grupo Hoje Tem que cantará os sucessos da banda Constelação. Mais informações pelo perfil @beatslounge_ ou com a promoter oficial Cristina Rizzotto.