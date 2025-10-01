Veja quem brilha na cena social da coluna desta quarta-feira

Os pais da rainha do Recreio da Juventude, Ramiro Caldas Degrazia e Sabrina Alves Burtet, com o casal presidente do Conselho Deliberativo da agremiação, Jamile Rech e Gregório Tedesco, ela vestindo um look de Martina Cambruzzi, ainda contabilizam elogios pelo êxito do Debut Secret Juliano Vicenzi / Divulgação

Silhueta

As queridas fashionistas Luciana de Oliveira Barboza e Michele Busetti reúnem, hoje, entre 16h e 20h, um time destacado de mulheres para um “special talk” com a jornalista e criadora da marca A.mar, Marina Ciconet. A função promete movimento extra de belezas na Capim Santo, nos domínios da Rua Santos Dumont, 1264. As iguarias da ocasião levam a assinatura da chef Iris Angilhero.

Juliano Zambiazi com a bisneta de Raymundo Magnabosco e Flora Serafini, Patrícia Horn Pezzi Zambiazi, para celebrar o legado vivo do clã que completa mais de um século de sucesso contínuo Leandro Araújo / Divulgação

Raymundo Magnabosco Neto, descendente dos fundadores da Lojas Magnabosco e filho de Girólamo, que por anos esteve à frente do empreendimento, na festividade com a mulher, Jeane Schulz Leandro Araújo / Divulgação

Lentes

A fotógrafa Vanessa Tonietto agendou o dia 13 de outubro para apresentar oficialmente seu novo estúdio. O espaço profissional da mulher do empresário, Roberto Tonietto, está instaurado na Rua Alcides Longhi, no Bairro Sanvitto.

Maria Isabel Eberle Sehbe e Kalil Sehbe Neto aplaudiram a comemoração em homenagem aos 110 anos das Lojas Magnabosco Leandro Araújo / Divulgação

João Paulo Bernstein e Tatiana Massotti, do elegante grupo que prestigiou Pedro Horn Sehbe, domingo, no Samuara Hotel Leandro Araújo / Divulgação

Baladinha

Leo Zanotto ao lado dos DJs Mau Pretto e Kahball arma mais uma edição da Beats Remember para o sábado, dia 18, às 22h30min, no Café de La Musique. A noite contará, também, com a animação do repertório do Grupo Hoje Tem que cantará os sucessos da banda Constelação. Mais informações pelo perfil @beatslounge_ ou com a promoter oficial Cristina Rizzotto.

Rejane Peruchin e Jaqueline de Ross homenagearam Marilete Deitos Alquati (centro) na edição de primavera do grupo Jackie’s & Batizadas, sábado, durante o Bistrot de Soins, no Quinta São Luiz Douglas Gomes / Divulgação