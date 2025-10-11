Como poetizou Mario Quintana, “o segredo é não correr atrás das borboletas... é cuidar do jardim para que elas venham até você.” Ser criança é viver com a alma livre para descobrir o mundo, acreditar que o tempo pode esperar, que os sonhos cabem em qualquer bolso e que as tardes sempre têm sabor de brincadeira. Neste fim de semana, a coluna faz uma viagem ao passado e revela um retrato da infância de personalidades queridas. Entre memórias, travessuras e imaginação, eles completam a frase que dá nome a esta edição especial: Ser criança é…