Família, propósito e saúde são os pilares fundamentais na trajetória da médica caxiense Liliane Dellaméa Cenatti

O comprometimento norteia os passos da radiologista Liliane Dellaméa Cenatti Leandro Araújo / Divulgação

A história de vida da renomada médica Liliane Dellamea Cenatti, filha de José Alberto Dellaméa e Eunice Tiellet Dellaméa, é intrinsecamente ligada ao pensamento de bem-estar e à saúde das mulheres. Na adolescência confirmou sua vocação quando representou a Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Caxias do Sul como Glamour Girl em 1991. O comprometimento norteia os passos da radiologista desde sua formação e ela segue pautando seu caminho na cura do câncer. A mulher do médico Alexandre Cenatti e mãe dos jovens acadêmicos de medicina, Marcel e Henrique Dellaméa Cenatti, 24 e 20 anos, está à frente de uma campanha de impacto e propósito no Espaço da Mulher na Vero Dellaudo, onde intensifica neste Outubro Rosa que o diagnóstico precoce salva e que tratar do tema da prevenção é um gesto de amor.

O que é o bom da vida? É a vida que se leva ao lado de pessoas que amamos e que aquecem o nosso coração.

Com que mensagem encara o mundo? Sou positiva e realista, encaro a vida com resiliência e gratidão por tudo que tenho. Tento fazer sempre o certo e servir de exemplo para os meus filhos.

Qual a sua definição de felicidade? Momentos de leveza e motivos para sorrir.

Qual palavra te define? Determinação.

Gostaria de ter sabido antes que… não ter pressa também é um jeito de chegar. Perdi momentos preciosos que não voltam mais.

Herói preferido na ficção? Sou fã da Mulher Maravilha.

Um ditado popular que leva consigo? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje.

Quem foi seu grande mestre ou inspiração de vida? Meu grande mestre e inspiração é meu pai, com quem tenho a honra de trabalhar ao lado.

Qual é a alma do negócio? Estar sempre presente. A presença gera atenção, conexão e resultados.

Como é liderar uma campanha de prevenção durante o Outubro Rosa? É um compromisso muito importante. O Espaço da Mulher, setor pelo qual sou responsável, realiza uma verdadeira maratona durante este mês. Primeiro com a campanha nas redes sociais para chamar a população para a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e depois com a realização dos exames. É trabalhoso e exaustivo, mas que me deixa muito satisfeita quando vejo o impacto na vida destas pessoas. Com muito orgulho e responsabilidade sou a única mulher integrante como médica sócio-proprietária da clínica Vero Dellaudo Diagnóstico por Imagem. Clínica com mais de 30 anos trabalhando com excelência, tendo meu pai, José Alberto Dellaméa, como médico fundador e pioneiro nesta área em Caxias do Sul há mais de 50 anos.

Um mal necessário? Perder algo que desejamos muito para dar valor ao que temos.

Que pedido faria ao gênio da lâmpada? Saúde infinita.

Se não fosse médica, que profissão teria? Arquiteta.

Um projeto para o futuro? Continuar vivendo minha vida como ela é, com meu trabalho que amo. Ver meus filhos felizes, se formarem e terem uma vida plena.

Como o céu deveria ser? O céu deve ser um lugar limpo, cheiroso, iluminado e na companhia de pessoas que amamos.

O que mais ama na vida? Estar em família e entre amigos queridos. Amo organizar encontros e ter motivos para que isto sempre aconteça.





Tops

Artista favorito: Frank Sinatra.

Frank Sinatra. Filme que mais gosta: Uma Linda Mulher (1990), do diretor Garry Marshall.

Uma Linda Mulher (1990), do diretor Garry Marshall. Hobby: curtir os momentos de “dolce far niente”.

curtir os momentos de “dolce far niente”. Coleção de: bolsas. Amo elas.

bolsas. Amo elas. Rede social: Instagram.

Instagram. Prazer sem peso na consciência: brindar a vida com amigos queridos e um bom champanhe.





Autocuidado e exames de rastreamento

Quais sinais nas mamas merecem mais atenção? Conhecer o próprio corpo é fundamental para reconhecer alterações e procurar ajuda médica. Olhar, palpar e sentir as mamas em casa, em frente ao espelho, pode identificar precocemente caroços, nódulos e retrações da pele. Por isso, quaisquer sinais e sintomas devem ser observados e investigados. Além do autoexame, a mamografia é recomendada a cada dois anos.

