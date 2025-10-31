A noite de estreia da 20ª edição do Festival de Cinema Italiano reuniu personalidades no Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho

Celebrazione

Valerio Caruso, Cônsul-Geral da Itália em Porto Alegre, e Gelson Castellan, Cônsul Honorário da Itália em Caxias do Sul, foram os anfitriões de uma noite de celebração da cultura italiana no Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho. O coquetel marcou a abertura da 20ª edição do Festival de Cinema Italiano, que também homenageia os 150 anos da imigração no RS. As personalidades presentes prestigiaram a exibição do premiado filme Gioia Mia, da diretora Margherita Spampinato, em noite que exaltou a conexão vibrante entre Brasil e Itália. A princesa da Festa da Uva 2024 Eduarda Menezes colaborou nas honras do receptivo.