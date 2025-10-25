A advogada Bartira Merlin mostra que o verdadeiro estilo nasce da alma e dos encontros

Dona de um carisma marcante, Bartira Merlin é advogada, mediadora e empresária que concilia técnica e sensibilidade em tudo o que realiza Leandro Araújo / Divulgação

Dona de um carisma marcante, Bartira Merlin é advogada, mediadora e empresária que concilia técnica e sensibilidade em tudo o que realiza. Graduada em Direito pela UCS e em Gestão Financeira pela Unisul, com pós-graduação na Fundação Escola Superior do Ministério Público e especializações em Mediação Privada, Direito das Famílias e das Crianças e Jovens pela Universidade de Coimbra, além de formações em Mediação e Sucessões e Coordenação Parental. Bartira construiu uma trajetória marcada por recomeços e autenticidade. Ao lado do marido, Adriano Merlin, e da poodle Toffee, ela prepara o lançamento do Theatro da Moda, um espaço que promete unir estética, energia e propósito, e que já desperta curiosidade e inspiração.

O que é o bom da vida? Fazer o que se ama, cercar-se de pessoas verdadeiras e dedicar o tempo ao que faz sentido.

Ao lado de quem gostaria de ter sentado na época da escola? Coco Chanel, pela coragem de romper padrões.

Qual seu estado de espírito? Enérgico, estou sempre em movimento.

Com que mensagem encara o mundo? Com a certeza de que tudo o que é feito com verdade e amor deixa marcas.

Gostaria de ter sabido antes que… a pressa não acelera o destino, apenas nos faz perder o tempo certo das coisas.

A advogada Bartira Merlin é presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família - Núcleo de Caxias do Sul e confirma que a profissão exige sensibilidade Arquivo Pessoal / Divulgação

Herói preferido na ficção? As mulheres que reescrevem suas próprias histórias. São elas que me inspiram.

Um mal necessário? As rupturas. É preciso encerrar ciclos para que outros floresçam.

Se pudesse resumir sua essência profissional em uma frase, qual seria? Transformar o conflito em diálogo e o recomeço em arte.

O que é a alma do negócio? Coerência e autenticidade.

O que lhe entristece? Ver a falta de caráter travestida de gentileza.

O que tem sabor de Brasil? Café forte e acolhedor.

Ao contrário da tradição, Bartira quis que a primeira pessoa a vê-la de vestido de noiva fosse seu marido e revela ter gravado na memória o olhar apaixonado de Adriano Vanessa Fortes Tonietto / Divulgação

O que tem sabor de infância? As tardes brincando de Barbie, trocando roupas e criando histórias.

O que considera essencial para sobreviver? Fé, amor e propósito.

Objeto de desejo: tempo.

Se a sua vida fosse um livro, qual seria o título da sua biografia? A mulher que transformou o caos em cena.

Bartira é uma das organizadoras e coautora do Manual de Mediação Interdisciplinar no Direito das Famílias e Sucessões, lançado em Lisboa no ano passado, e que ganhará relançamento em Belo Horizonte com um novo viés sobre resolução de conflitos Leandro Araújo / Divulgação

Qual a sua ideia de um dia perfeito? Acordar ao lado do meu marido, tomar café da manhã com calma e passar o dia em alto-mar.

Qual o lugar mais longe que o destino te levou? Onde a minha coragem me permitiu ir. Cada conquista me levou mais longe do que qualquer viagem.

Qual seu maior arrependimento? Ter demorado a compreender que dizer não também é uma forma de amor-próprio.

O Theatro da Moda estreará com o desejo de criar uma experiência onde a mulher é protagonista. O feng shui presente no projeto tem assinatura das manas Melissa e Emanuelle Bulla Baron Leandro Araújo / Divulgação

Qual talento mais gosta de ter? Conectar pessoas e ideias para transformar encontros em projetos.

Que pedido faria ao gênio da lâmpada? Tempo e saúde para mim e para todos os que eu amo.

Se não fosse advogada, que profissão teria? Arquiteta, artista ou designer de moda.

Um fenômeno no mundo? O renascimento feminino. As mulheres conscientes que, com coragem e propósito, estão redesenhando a sociedade.

Um hábito que não abre mão? Começar o dia com um beijo.

Como imagina o céu? Um lugar onde tudo faz sentido e onde as histórias se encontram em paz.

