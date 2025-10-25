A advogada Bartira Merlin mostra que o verdadeiro estilo nasce da alma e dos encontros

Dona de um carisma marcante, Bartira Merlin é advogada, mediadora e empresária que concilia técnica e sensibilidade em tudo o que realiza. Graduada em Direito pela UCS e em Gestão Financeira pela Unisul, com pós-graduação na Fundação Escola Superior do Ministério Público e especializações em Mediação Privada, Direito das Famílias e das Crianças e Jovens pela Universidade de Coimbra, além de formações em Mediação e Sucessões e Coordenação Parental. Bartira construiu uma trajetória marcada por recomeços e autenticidade. Ao lado do marido, Adriano Merlin, e da poodle Toffee, ela prepara o lançamento do Theatro da Moda, um espaço que promete unir estética, energia e propósito, e que já desperta curiosidade e inspiração.
O que é o bom da vida? Fazer o que se ama, cercar-se de pessoas verdadeiras e dedicar o tempo ao que faz sentido.
Ao lado de quem gostaria de ter sentado na época da escola? Coco Chanel, pela coragem de romper padrões.
Qual seu estado de espírito? Enérgico, estou sempre em movimento.
Com que mensagem encara o mundo? Com a certeza de que tudo o que é feito com verdade e amor deixa marcas.
Gostaria de ter sabido antes que… a pressa não acelera o destino, apenas nos faz perder o tempo certo das coisas.
Herói preferido na ficção? As mulheres que reescrevem suas próprias histórias. São elas que me inspiram.
Um mal necessário? As rupturas. É preciso encerrar ciclos para que outros floresçam.
Se pudesse resumir sua essência profissional em uma frase, qual seria? Transformar o conflito em diálogo e o recomeço em arte.
O que é a alma do negócio? Coerência e autenticidade.
O que lhe entristece? Ver a falta de caráter travestida de gentileza.
O que tem sabor de Brasil? Café forte e acolhedor.
O que tem sabor de infância? As tardes brincando de Barbie, trocando roupas e criando histórias.
O que considera essencial para sobreviver? Fé, amor e propósito.
Objeto de desejo: tempo.
Se a sua vida fosse um livro, qual seria o título da sua biografia? A mulher que transformou o caos em cena.
Qual a sua ideia de um dia perfeito? Acordar ao lado do meu marido, tomar café da manhã com calma e passar o dia em alto-mar.
Qual o lugar mais longe que o destino te levou? Onde a minha coragem me permitiu ir. Cada conquista me levou mais longe do que qualquer viagem.
Qual seu maior arrependimento? Ter demorado a compreender que dizer não também é uma forma de amor-próprio.
Qual talento mais gosta de ter? Conectar pessoas e ideias para transformar encontros em projetos.
Que pedido faria ao gênio da lâmpada? Tempo e saúde para mim e para todos os que eu amo.
Se não fosse advogada, que profissão teria? Arquiteta, artista ou designer de moda.
Um fenômeno no mundo? O renascimento feminino. As mulheres conscientes que, com coragem e propósito, estão redesenhando a sociedade.
Um hábito que não abre mão? Começar o dia com um beijo.
Como imagina o céu? Um lugar onde tudo faz sentido e onde as histórias se encontram em paz.
Tops
- Álbum de música favorito: Michael Bublé, trilha sonora do meu casamento.
- Filme que mais gosta: Os filmes de domingo com meu marido. Nosso favorito é Sr. & Sra. Smith (2005), do diretor Doug Liman.
- Hobby: viajar
- Coleciona: bons momentos e histórias
- Rede social: Instagram.
- Cidade: perto do mar, onde encontro equilíbrio.
- Prazer sem culpa: fazer roteiros gastronômicos com meu marido. Adoramos descobrir bons bares e restaurantes.