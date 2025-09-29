Veja quem brilhou na noite de gala do Recreio da Juventude para celebrar as debutantes 2025

Paula Palaoro se despediu do cargo de Rainha 2024/2025, e transferiu a coroa para Maria Eduarda Burtet Degrazia, 76ª Rainha do Recreio da Juventude, sábado, em noite de gala Juliano Vicenzi / Divulgação

Encanto

Em uma noite que fez a plateia viajar por um universo de memórias afetivas e novas emoções, Diego e Vanessa Biglia, presidentes-executivos do Recreio da Juventude, celebraram, sábado, o aguardado Debut Secret. O clube, em seus 113 anos de história, renovou seu auge com tradições e encantos ao apresentar 34 jovens à sociedade caxiense. Aurélio e Kátia Marques, vice-presidentes social da agremiação, vibraram com a consagração do Baile de Debutantes 2025.

Diego e Vanessa Biglia, presidentes-executivos do Recreio da Juventude, aplaudidos pelo êxito de sábado à noite durante o Baile de Debutantes 2025 Juliano Vicenzi / Divulgação

Vice-presidentes social, cultural e de marketing, Aurélio e Kátia Marques, felizes com o sucesso de adesão do Baile de Debutantes 2025 realizado, sábado, na sede social do Recreio da Juventude Juliano Vicenzi / Divulgação

Movimento

A decoração, assinada por Eduardo Scalcon e Tiago Boeira, destacou dourado, pérolas e flores em rosa intenso, entre arranjos circulares e um imponente arranjo aéreo na entrada do salão social. Os cenários receberam mais de 800 convidados que aplaudiram as coreografias de Cristina Dall’Agno Demori e sua filha, Katerina Dall’Agno Demori, da Endança Jazz & Cia, embaladas por Strong Enough e Believe, eternizadas na voz da diva Cher. Após a cerimônia, os pais encantaram o público com a tradicional valsa dos 15 anos. O gerente de marketing e eventos do Recreio da Juventude, Anderson Civardi, foi surpreendido por uma emocionante homenagem.

As debutantes 2025 Alice de Abreu Portolan, Amanda da Silva Keller, Bianca Boldo da Silveira, Caroline Tortelli Pellizza e Elizabeth Dalcin Kussler, desfilaram graça nos salões da sede social do Recreio da Juventude na brilhante noite de Debut Secret Juliano Vicenzi / Divulgação

Alice de Brito e Souto Dalegrave, Caroline Groff Trentin, Isabelle Felippi Brehm, Isadora Maria Malicheski Sgarbossa e Sophia Ballen Francischelli, lindas no elenco das Debutantes 2025, do Recreio da Juventude Juliano Vicenzi / Divulgação

Francesca Guerra Batistello, Gabrielle Cearon Boufleur, Isabele Aguiar de Toledo, Julia Meneguzzi Zuliani e Victória Kahler Corrêa, debutantes que brilharam na noite de gala que evidenciou suas presenças nos Salões da Sede Social do Recreio da Juventude Juliano Vicenzi / Divulgação

Isabella Baggio Provenzi, Lara Brentano Brustolin, Laura Maria Scur Tres, Rafaella Viero Ruaro e Valentina Saba Bertotto, jovialidade e delicadeza na passarela do Debutantes 2025 do Recreio da Juventude, pautado no Debut Secret Juliano Vicenzi / Divulgação

Isabella Viezzer Alves, Julia Danna Massen, Olivia Maria Ruzzarin Marchett e Rafaela Paranhos Bertoglio, apresentadas oficialmente em sociedade no baile de gala que iluminou os salões do Recreio da Juventude, sábado Juliano Vicenzi / Divulgação

Julia Zanrosso Schmitz, Lívia Furtado, Natália Zanandrea Scolari, Marina Lima Seidel e Sarah Deon Corrêa, brilharam no Baile de Debutantes 2025, sábado, no Recreio da Juventude Juliano Vicenzi / Divulgação

Isabella Rech Sandi, Julia Rigotto, Laura Rigotto, Isadora Eberle e Sophie Danieleski Almeida Silva esbanjaram charme e simpatia no Debut Secret Juliano Vicenzi / Divulgação

Brilho

Um dos momentos mais tocantes foi a entrega das cartas seladas, nas quais cada debutante escreveu palavras de carinho e afeto a seus pais, em um gesto intimista e cheio de significado que marcou a edição do ano. Como lembrança, as 34 debutantes receberam dos presidentes da agremiação um pingente de prata com o logo DS – Debut Secret. A nova rainha Maria Eduarda Burtet Degrazia foi coroada e presenteada com um anel de esmeralda, pedra símbolo do Recreio da Juventude, enquanto a soberana que encerrou seu reinado, Paula Palaoro, ganhou uma delicada réplica da coroa que a acompanhou durante sua gestão.