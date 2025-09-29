Veja quem brilhou na noite de gala do Recreio da Juventude para celebrar as debutantes 2025

Encanto
Em uma noite que fez a plateia viajar por um universo de memórias afetivas e novas emoções, Diego e Vanessa Biglia, presidentes-executivos do Recreio da Juventude, celebraram, sábado, o aguardado Debut Secret. O clube, em seus 113 anos de história, renovou seu auge com tradições e encantos ao apresentar 34 jovens à sociedade caxiense. Aurélio e Kátia Marques, vice-presidentes social da agremiação, vibraram com a consagração do Baile de Debutantes 2025.
Movimento
A decoração, assinada por Eduardo Scalcon e Tiago Boeira, destacou dourado, pérolas e flores em rosa intenso, entre arranjos circulares e um imponente arranjo aéreo na entrada do salão social. Os cenários receberam mais de 800 convidados que aplaudiram as coreografias de Cristina Dall’Agno Demori e sua filha, Katerina Dall’Agno Demori, da Endança Jazz & Cia, embaladas por Strong Enough e Believe, eternizadas na voz da diva Cher. Após a cerimônia, os pais encantaram o público com a tradicional valsa dos 15 anos. O gerente de marketing e eventos do Recreio da Juventude, Anderson Civardi, foi surpreendido por uma emocionante homenagem.
Brilho
Um dos momentos mais tocantes foi a entrega das cartas seladas, nas quais cada debutante escreveu palavras de carinho e afeto a seus pais, em um gesto intimista e cheio de significado que marcou a edição do ano. Como lembrança, as 34 debutantes receberam dos presidentes da agremiação um pingente de prata com o logo DS – Debut Secret. A nova rainha Maria Eduarda Burtet Degrazia foi coroada e presenteada com um anel de esmeralda, pedra símbolo do Recreio da Juventude, enquanto a soberana que encerrou seu reinado, Paula Palaoro, ganhou uma delicada réplica da coroa que a acompanhou durante sua gestão.