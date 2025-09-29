João Pulita

Sociedade
Notícia

Veja quem brilhou na noite de gala do Recreio da Juventude para celebrar as debutantes 2025

A noite marcou a despedida de Paula Palaoro e a coroação de Maria Eduarda Burtet Degrazia como 76ª Rainha do Recreio da Juventude

João Pulita

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS