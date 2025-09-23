Veja quem brilha na cena social da coluna desta terça-feira

Yuri Santelmo, Eduarda Lima, Letícia Schinato, Renata Fochezatto e Nicole Tochetto, integrantes do Diretório Acadêmico de Nutrição da UCS, ainda contabilizam elogios pela dedicação na realização da semana acadêmica do curso que promoveu espaços de networking e trocas entre alunos e palestrantes convidados

Renovação

Regina Bellini promove, em parceria com a filha Cristina Bellini Albé, a 22ª edição do Desfile Solidário que mixa moda e benemerência para descortinar os looks primavera verão de sua RB Boutique. A função fashion, com styling assinado por Elisa kuver e trilha sonora sob o comando do DJ Jorge “Mono” de Jesus, está agendada para a noite de 1º de outubro, na Galeria.54 com as atenções de Priscila Cappelletti e Lucas Martini. Farão as vezes de modelos Adriane Cesa, Fernanda Paglioli, Mauren Seidl e Fabiane Parisotto. Os recursos arrecadados no evento, Regina destinará para a manutenção das atividades do Lar da Velhice São Francisco de Assis.