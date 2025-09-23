Veja quem brilha na cena social da coluna desta terça-feira

Renovação
Regina Bellini promove, em parceria com a filha Cristina Bellini Albé, a 22ª edição do Desfile Solidário que mixa moda e benemerência para descortinar os looks primavera verão de sua RB Boutique. A função fashion, com styling assinado por Elisa kuver e trilha sonora sob o comando do DJ Jorge “Mono” de Jesus, está agendada para a noite de 1º de outubro, na Galeria.54 com as atenções de Priscila Cappelletti e Lucas Martini. Farão as vezes de modelos Adriane Cesa, Fernanda Paglioli, Mauren Seidl e Fabiane Parisotto. Os recursos arrecadados no evento, Regina destinará para a manutenção das atividades do Lar da Velhice São Francisco de Assis.
Agenda
Euclides Sirena, presidente da Fundação Caxias, comanda no dia 9 de outubro, às 20h, no Salão da Igreja do Bairro Santa Catarina, a 3ª edição do Bingo do Bem. A iniciativa solidária terá renda revertida para projetos sociais e de inclusão da entidade.
Composição
A sommelière Morgana Säge e a artista plástica Carolina Preussler Nonemacher conjugam talentos para tirar do papel mais uma edição do projeto Tintas & Taninos. A ideia da dupla é unir vinho e arte no sábado, dia 27, entre 14h e 17h, na Tumelero Adega. As inscrições podem ser efetivadas no @tintasetaninos.