Veja quem brilha na cena social da coluna desta terça-feira

Antônio Casagrande Sehbe e Maria Lúcia Horn Sehbe recepcionaram no Samuara Hotel o grupo de adesão da feijoada G50 do Bem e Teilor Luís Zadra ofereceu seus famosos sorvetes para a ocasião

Juliana Neves, idealizadora da Kube Arquitetura, proferirá palestra sobre a fusão entre varejo e design, dia 25, às 19h, no Centro de Eventos Quinta São Luiz. Com realização da ON Design de Interiores e da Cabidário, o encontro lançará luz sobre o tema “Projeto Comercial Estratégico: o layout que vende sem falar”. Vale conferir!

A aniversariante de sábado, Ana Paula Sottili Viezzer, e seu marido, Silvio Viezzer, trabalharam para o sucesso da feijoada do G50 do Bem em prol do Projeto Fortalecendo Famílias do Mão Amiga

O Grupo G50 do Bem, com a dedicação de José Berto dos Santos e de Angélica Troian Pulita, presidente e coordenadora do Projeto Fortalecendo Famílias da Associação Mão Amiga, realizou a feijoada beneficente, sábado, na hora do almoço no Samuara Hotel. O encontro orquestrado por Silvio e Ana Paula Viezzer, Adair João Basotti e Maria de Lourdes Anselmi reuniu expressiva parcela da sociedade caxiense ao redor da música e do menu tipicamente brasileiro. A renda arrecada com a comercialização dos ingressos foi destinada ao pagamento de mensalidades escolares de crianças atendidas pelo projeto.