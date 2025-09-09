Veja quem brilha na cena social da coluna desta terça-feira

Conceituais

A direção da Top Decor, com as atenções da atual presidente Michele Censi, realizou sábado, na Sede Social do Recreio da Juventude, um baile de gala que serviu para celebrar os 15 anos da instituição. Na ocasião, a Top Decor homenageou mais de 20 profissionais da arquitetura e do design de interiores. A festividade foi marcada pelo encerramento da campanha Ciclos e pela revelação da nova ação intitulada Essência. Os destaques receberam o troféu criado pelo artista visual Glauber Rodram. A noite, embalada ao som da banda Triadi, assegurou elegância ao mesclar clássicos da MPB com um espetáculo de piano ao vivo.