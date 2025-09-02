Veja quem brilha na cena social da coluna desta terça-feira

Palavras
A escritora Tatiana Barduco, autora de cinco livros, apresenta seu sexto título, “Lyra: da caverna para a vida”, uma narrativa ficcional com foco na autodescoberta feminina com toque filosófico. Seus versos atuais, reflexivos e fluidos, convidam o leitor a acompanhar a jornada da protagonista em despertar para o mundo. O lançamento ocorre nesta terça-feira, entre 18h30 e 21h30, no Studio Bothanica, com as atenções de Clarissa Fuchs. O fã-clube de Tatiana pode conferir os textos e atualizações também no Instagram @floreserpoesia e no canal de youTube, Flor e Ser Poesia.
Literário
O escritor Uili Bergammín Oz lança o livro infantil “Borboletras”. A sessão de autógrafos será dia 6, às 14h, no Sohva Café. Neste mês o autor comemora 20 anos de carreira.
Aristocrático
A noite de 11 de outubro promete se transformar em um divisor dos novos tempos na tradicional história do Clube Juvenil. Além de dourar os 120 anos da agremiação social, a data servirá para reinaugurar a estrutura dos clássicos salões da sede social e coroar a futura rainha da longeva instituição. A família juvenilista deverá reviver até o fim do ano uma agenda intensa, assim que celebrarem o aniversário do aristocrático. A beldade Gabriela Posenatto Chapochnicoff se despedirá do título.