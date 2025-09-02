Veja quem brilha na cena social da coluna desta terça-feira

Mateus Dreher Favero, sua irmã Camila Dreher Favero e os pais, Adriana Dreher Favero e Deomir Antonio Favero, dia 23, quando festejavam a formatura de Mateus em Medicina pela UCS Leandro Araújo / Divulgação

Palavras

A escritora Tatiana Barduco, autora de cinco livros, apresenta seu sexto título, “Lyra: da caverna para a vida”, uma narrativa ficcional com foco na autodescoberta feminina com toque filosófico. Seus versos atuais, reflexivos e fluidos, convidam o leitor a acompanhar a jornada da protagonista em despertar para o mundo. O lançamento ocorre nesta terça-feira, entre 18h30 e 21h30, no Studio Bothanica, com as atenções de Clarissa Fuchs. O fã-clube de Tatiana pode conferir os textos e atualizações também no Instagram @floreserpoesia e no canal de youTube, Flor e Ser Poesia.

Julia Meneguzzi Zuliani, filha de Aldo Marcelo Zuliani e Simone Meneguzzi Zuliani, integra o elenco das Debutantes 2025 do Recreio da Juventude e brilhará, dia 27 de setembro, no baile de gala Juliano Vicenzi / Divulgação

Literário

O escritor Uili Bergammín Oz lança o livro infantil “Borboletras”. A sessão de autógrafos será dia 6, às 14h, no Sohva Café. Neste mês o autor comemora 20 anos de carreira.

Karine Ribeiro desfilou beleza em recente noite de balada no Café de La Musique Cristiano de Oliveira / Divulgação

A convite do coordenador dos cursos de pós-graduação da UCS, Jasser Panizzon, Gilmar Marcílio promoveu a imersão intitulada “Inteligência Espiritual, Propósito Paquito Herrera / Divulgação

Aristocrático

A noite de 11 de outubro promete se transformar em um divisor dos novos tempos na tradicional história do Clube Juvenil. Além de dourar os 120 anos da agremiação social, a data servirá para reinaugurar a estrutura dos clássicos salões da sede social e coroar a futura rainha da longeva instituição. A família juvenilista deverá reviver até o fim do ano uma agenda intensa, assim que celebrarem o aniversário do aristocrático. A beldade Gabriela Posenatto Chapochnicoff se despedirá do título.

Vitor e Joceni Meregalli, da Célese, recepcionaram a professora e psicóloga Isabela Bressan Prux e sua turma de pós-graduação da FSG, dia 27, para uma visita técnica na clínica de saúde mental - Deise Lume / Divulgação