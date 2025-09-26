Veja quem brilha na cena social da coluna desta sexta-feira

Engajados
José Eduardo Berto dos Santos, presidente do Projeto Fortalecendo Famílias e coordenador do Mão Amiga Gourmet, já está às voltas com os preparativos para tirar do papel a 11ª edição do projeto gastronômico e beneficente. A reunião social e solidária está marcada para o dia 29 de novembro, um sábado, no Restaurante Tulipa, nos Pavilhões da Festa da Uva. O ingresso custa R$230, e pode ser comprado com as cozinhas participantes. Mais informações pelo telefone (54) 99142-8223.
Acolhimento
As Jackies & Batizadas estão mobilizadas para a realização de um projeto solidário em prol do CAE – Crianças e Adolescentes no Esporte. O encontro Bistrot de Soins ocorrerá sábado, dia 27, às 16h, no Quinta São Luiz.
Longevidade
Pedro Horn Sehbe será o anfitrião domingo, dia 28, às 11h, durante um almoço para celebrar os 110 anos de história das Lojas Magnabosco, no Samuara Hotel com as atenções dos pais dele, Antônio e Maria Lúcia Sehbe. O encontro servirá também para lançar o livro Magnabosco - Um Magazine Chamado Tempo.