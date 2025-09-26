Veja quem brilha na cena social da coluna desta sexta-feira

Lídia Canale encheu de afagos a filha, Gabriela Canale, anfitriã da noite inaugural do Villa dei Sapore, novo endereço gastronômico em Galópolis Leandro Araújo / Divulgação

Engajados

José Eduardo Berto dos Santos, presidente do Projeto Fortalecendo Famílias e coordenador do Mão Amiga Gourmet, já está às voltas com os preparativos para tirar do papel a 11ª edição do projeto gastronômico e beneficente. A reunião social e solidária está marcada para o dia 29 de novembro, um sábado, no Restaurante Tulipa, nos Pavilhões da Festa da Uva. O ingresso custa R$230, e pode ser comprado com as cozinhas participantes. Mais informações pelo telefone (54) 99142-8223.

O chef de cozinha Guilherme Müller ganhou as atenções de Gabrielle Guadagnin, dia 23, na estreia do Villa dei Sapore, em Galópolis Leandro Araújo / Divulgação

Os arquitetos Lorena Gazzi Solio e Renato Solio, terça-feira, quando ele movimentava o roteiro turístico de Galópolis com a estreia do Villa dei Sapore, restaurante e empório gastronômico Leandro Araújo / Divulgação

Acolhimento

As Jackies & Batizadas estão mobilizadas para a realização de um projeto solidário em prol do CAE – Crianças e Adolescentes no Esporte. O encontro Bistrot de Soins ocorrerá sábado, dia 27, às 16h, no Quinta São Luiz.

A planejadora financeira Cleciane Negretti e a médica Cristina Hahn Ritter, quarta-feira, quando protagonizavam um bate-papo sobre liberdade econômica e bem-estar físico no contexto feminino Alex Battistel / Divulgação

Victória Kahler Corrêa, filha de Adriano Schalins Corrêa e Laurem Kahler, integra o elenco das Debutantes 2025 do Recreio da Juventude e brilhará, amanhã, no baile de gala Juliano Vicenzi / Divulgação

Longevidade

Pedro Horn Sehbe será o anfitrião domingo, dia 28, às 11h, durante um almoço para celebrar os 110 anos de história das Lojas Magnabosco, no Samuara Hotel com as atenções dos pais dele, Antônio e Maria Lúcia Sehbe. O encontro servirá também para lançar o livro Magnabosco - Um Magazine Chamado Tempo.

A vice-presidente e a presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer, Roseana Pettinelli e Marilete Alquati com Beatriz Beretta, dia 24, no jantar Primavera do Bem, no Puerto del Toro do Villagio Caxias Leandro Araújo / Divulgação