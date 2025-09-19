Veja quem brilha na cena social da coluna desta sexta-feira

O vice-reitor da Universidade de Caxias do Sul, Asdrúbal Falavigna, com o presidente da Fundação Universidade de Caxias do Sul, Bispo Dom José Gislon, e o palestrante e filósofo Gilmar Marcílio, em recente imersão protagonizada por Marcílio no palco da instituição Bruno Zulian / Divulgação

Ideias

O filósofo e palestrante Gilmar Marcílio emprestou o verbo para falar sobre saúde mental e felicidade, dia 10, no auditório do Bloco J da UCS. Com uma programação que reuniu dois grandes grupos pela manhã e à tarde, o projeto da Fundação Universidade de Caxias do Sul intitulado “Respeito & Diversidade” foi um sucesso de adesão.

Rafaela Paranhos Bertoglio, filha de Eduardo Bertoglio e Maísa Paranhos Bertoglio, dançará a valsa dos 15 anos, dia 27, durante baile de gala no Recreio da Juventude Juliano Vicenzi / Divulgação

Empreendedoras

Márcia Fernanda Mendes, Fabiana Turossi da Silva, Lettícia Francisco, Daniela Duarte Coradini, Giselle Camargo, Isabel Toigo, Raquel Cezar e Ana Carla Hendler Gava Furlan estiveram em evidência no último dia 10, nas dependências do Sebrae, durante o ato oficial de fundação da Business and Professional Woman Caxias do Sul. A entidade internacional com mais de 130 anos de história, presente em 120 países e há meio século no Brasil, é reconhecida por integrar o Conselho Consultivo da ONU, da UNESCO e da OIT, fomentar o empreendedorismo feminino, impulsionar o crescimento profissional e fortalecer a comunidade de mulheres.

Luma Martins, Eloá e Guilherme Zanesi, em família, comemoraram os quatro anos de Eloá, sábado, na Estância dos Ventos Sabrina Giovanella / Divulgação

Exposição

O artista plástico caxiense Sergio Lopes movimentará seu dedicado fã-clube desta vez em São Paulo. A produção pictórica da série “I’m a book”, inspirada em clássicos da literatura, ganhará os módulos e as paredes da Galeria Sergio Gonçalves, nos elegantes domínios do bairro Jardins. A obra de Lopes permanecerá em exibição, por lá, entre os dias 24 de setembro e 11 de outubro.

A influenciadora Ani Graminho distribuiu atenções ao feito à mão que Luciana Alberti apresentou, sábado, na Alameda Largo Antunes do Quinta São Luiz Rafael Sartor / Divulgação

Save the date

Leo Zanotto arma mais uma edição da Beats Remember, dia 18 de outubro, no Café de La Musique. Mais informações pelo perfil @beatslounge_.





Lapidação

A advogada Bartira Merlin, presidente do Núcleo de Caxias do Sul do Instituto Brasileiro de Direito de Família, está em São Paulo onde aproveita para festejar a passagem da data querida. Ela ouvirá os parabéns em uníssono, dia 21, com direito a encontro na Tiffany & Co do Shopping Cidade Jardim com as atenções de Iago Salles.

Elisa e Helena Pulita Rodrigues, Juliana Troian Pulita e Eron Rodrigues festejaram, sábado, 13, o primeiro aninho de Elisa Arquivo Pessoal / Divulgação