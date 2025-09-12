Veja quem brilha na cena social da coluna desta sexta-feira

Bruna Biff e Arielly Taffarel esbanjaram carisma para dançar na festa “Café de la Crème”, com os DJs LFerreira, Menegasso e Roza Cristiano de Oliveira / Divulgação

Ruivas

A hairstylist e especialista em cabelos ruivos Sabrina Rigo será a anfitriã de uma mostra fotográfica intitulada “Mulheres em Escarlate”. A função cult agendada para o dia 18 deste mês, às 19h30min, terá como cenários a Amendoeira Chocolaterie. Sabrina aproveitará a ocasião para apresentar a nova identidade visual de sua marca.

Marcia Borges e Chayane Baggio, idealizadoras do o Club&Casa Design, dia 3, quando reuniram profissionais da arquitetura, design de interiores e construção civil, na Boccati, para uma experiência focada no reconhecimento e viabilização de negócios no setor Rafael Sartor / Divulgação

Lívia Furtado, filha de Carlo Furtado e Vanessa Tatiane Corrêa Furtado, integra o elenco das Debutantes 2025 do Recreio da Juventude e brilhará, dia 27, no baile de gala Juliano Vicenzi / Divulgação

Vem aí!

O restaurateur caxiense Alexandre Figueiredo Quos que contabiliza expressivo fã-clube por conta dos festejados menus do Tutano e do Tuts, promete novidades ainda para este semestre. Ele vai comandar a operação gastronômica do Colavoro Sanvitto, nos domínios da Avenida Júlio de Castilhos, com o inédito “O Gema”.

Os médicos André Leite e Lisandro Pavan, presidente e vice da Unimed Serra Gaúcha, segunda-feira, na inauguração da ala pediátrica do Complexo Hospitalar da Unimed Leandro Araújo / Divulgação

Black-tie

Renato e Odete Cavagnoli, presidentes-executivos do Clube Independente de Flores da Cunha, já estão às voltas com o aparato organizacional do Baile de Debutantes 2025. o acontecimento de gala ocorrerá na noite de 4 de outubro e terá as atenções da rainha da agremiação, a bela Júlia Zamboni Andrighetti. As dez meninas que comemoram 15 anos nesta estação serão apresentadas oficialmente à sociedade da Serra gaúcha respondem pelos nomes de Ana Laura Sonda, Camila Dallemole, Estela Veadrigo Boff, Esther Larrat Dondé, Gabriela Boeira, Laura Oliboni falavigna, Maitê Moreira de Oliveira, Sarah Larrat Dondé, Sofia Lauremann Marcon e Valentina Zim Scortegagna.

A arquiteta Silvana Spode Garcez foi com as manas Virgínia Grezzana e Clarissa Grezzana Basso, conferir o bate-papo com o marchand Nicholas Bublitz que expôe expressivas peças de seu acervo até hoje, na Unique Wood Design Leandro Araújo / Divulgação