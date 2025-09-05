Veja quem brilha na cena social da coluna desta sexta-feira

A fashionista Carla Henz e a médica Fernanda Ronchetti, terça-feira, no encontro “40+: climatério e menopausa”, que reuniu expressivos nomes da ala feminina da sociedade no endereço de Carla Julio Tronca / Divulgação

Valsa

Diego e Jaqueline Bouflur deverão celebrar com delicadeza a chegada dos 15 anos da filha Gabrielle Boufleur.

A garota que elenca o time das Debutantes 2025 do Recreio da Juventude, dia 27, ganhará festa nos salões juvenilistas na noite de 19 de setembro.

Plugados

Gabriel Amâncio, diretor de inovação da Unifique, celebra uma conquista inédita ao figurar entre as empresas mais inovadoras do país no Prêmio Valor Inovação Brasil 2025. A operadora que desembarcou por estas plagas acaba de conquistar o 5º lugar na categoria de Telecomunicações e a 108ª posição no ranking geral, destacando-se por investimentos em fibra óptica, 5G próprio e soluções digitais.

Lara Brentano Brustolin, filha de Evandro Motter Brustolin e Daniela Brentano Brustolin, integra o elenco das Debutantes 2025 do Recreio da Juventude que dançará a valsa dos 15 anos, dia 27 Juliano Vicenzi / Divulgação

Raridades

O marchand porto-alegrense Nicholas Bublitz já está em contagem regressiva para o coquetel de lançamento de seu mais recente livro intitulado Tapetes Orientais no Brasil: história e curiosidades. O encontro literário e inspiracional ao redor da obra inédita de Bublitz que resgata registros das tradicionais peças, agendado para a terça-feira, dia 9, entre 18h e 22h, terá como cenários a Unique Wood Design, nos domínios da Rua Guerino Sanvitto, com as atenções da empresária e escultora Eliane De Zorzi Nesello. Quem desejar conferir, Bublitz contou para a coluna que a mostra de tapetes permanecerá em exibição no mesmo endereço até o dia 12 deste mês.

Beatriz Martins comemorou, quarta-feira, dez anos no comando criativo da B.Bag, grife autoral de acessórios em couro e reuniu seu elegante fã-clube nos domínios da Rua Silveira Martins Julio Tronca / Divulgação

Banca

A intrépida Luciana “Lulu” Alberti está às voltas com a realização da 89ª edição da Le Marché Chic. Desta vez, ela reunirá seu criativo entourage para apresentar as novidades na Alameda Largo Antunes do Quinta São Luiz, no dia 13, um sábado, entre 11h e 20h. Na ocasião, a designer têxtil Rafaela Tomazzoni comandará um bate-papo com prática de tricô sobre os processos que alinhavam o desenvolvimento das tramas das peças de arte feitas para vestir. A trilha sonora ficará por conta de Jamur Bettoni.

Sabrina Viezzer celebrou o aniversário no Nix Club, do Complexo Fabbrica, sábado, com as atenções de Deise Castro Vini Arkhein / Divulgação