Veja quem brilha na cena social da coluna desta segunda-feira

Especialistas
O cirurgião oncológico Rodrigo Cericatto, o psiquiatra Pedro Beria, o oncologista clínico André Borba Reiriz, a ginecologista Fernanda Ronchetti e o mastologista Gustavo Torre voltarão ao púlpito para falar no sábado, dia 11 de outubro, às 9h, durante mais uma edição do bate-papo intitulado “Histórias que Inspiram” promovido pela direção e voluntárias da Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Caxias do Sul. O encontro que lançará luz a causa defendida pela entidade socioassistencial contará com depoimentos de pacientes, painel de dúvidas da plateia e ocupará o auditório do Colégio São José com entrada gratuita.
Certidão
As fundadoras do Instituto Filhos, Shirlei Omizzolo, Virgínia Ferraz e Andrea Filippini Dal Conte foram o centro das atenções, quarta-feira, no Palacete Eberle, durante um jantar que reuniu as patronesses de todas as edições do Chá Doce Outono da Adoção. A festividade marcou a chegada da maioridade da instituição que completou 18 anos e, agora, em novo endereço instaurado na Avenida Rio Branco, 7, sala 701, em frente ao Teatro São Carlos. Em tempo: as voluntárias da entidade já agendaram o dia 25 de novembro para a realização de mais um tradicional jantar de ação de graças que ocupará as mesas e o menu do Di Paolo Lourdes.
Entrelaços
A professora e pesquisadora Tatiana Laschuk contou para a coluna que nesta segunda-feira, às 18h, no Espaço Banrisul da CIC Caxias do Sul, ocorre o Workshop “Trançar a Vida – Conexões entre o Artesanato de Fibras Vegetais e o Mercado”. A atividade integra o projeto Artesanato de Fibra RS e contará com o talento das artesãs Ana Casara, Genessy Gema Bertolini, Jaqueline Bissolotti, Manuela Rosa e Rosângela Saccaro Soares. A participação é gratuita e a iniciativa tem como objetivo aproximar o público da força do fazer manual.