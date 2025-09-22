Veja quem brilha na cena social da coluna desta segunda-feira

O diretor de marketing da Dell Anno, Edson Busin, com o incensado arquiteto Léo Shehtman, em uma recente imersão da grife de móveis bento-gonçalvense por Praga, na República Tcheca Jan Martinek / Divulgação

Especialistas

O cirurgião oncológico Rodrigo Cericatto, o psiquiatra Pedro Beria, o oncologista clínico André Borba Reiriz, a ginecologista Fernanda Ronchetti e o mastologista Gustavo Torre voltarão ao púlpito para falar no sábado, dia 11 de outubro, às 9h, durante mais uma edição do bate-papo intitulado “Histórias que Inspiram” promovido pela direção e voluntárias da Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Caxias do Sul. O encontro que lançará luz a causa defendida pela entidade socioassistencial contará com depoimentos de pacientes, painel de dúvidas da plateia e ocupará o auditório do Colégio São José com entrada gratuita.

Rafaella Viero Ruaro, filha de Rafael Ruaro e Gisele Viero Ruaro, integra o time das belas debutantes 2025 do Recreio da Juventude e promete brilhar, dia 27, no baile de gala Juliano Vicenzi / Divulgação

A empresária Márcia Costa foi homenageada pelo Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul com a deferência e as honras do presidente, Flávio Cardozo de Abreu, em Porto Alegre Fernando Henrique Bueno Koch / Divulgação

Eriseth Flores cuidou do jantar que reuniu as patronesses do Chá Doce Outono da Adoção com Shirlei Omizzolo, personalidade referência e uma das fundadoras do Instituto Filhos Jucimar Milese / Divulgação

Certidão

As fundadoras do Instituto Filhos, Shirlei Omizzolo, Virgínia Ferraz e Andrea Filippini Dal Conte foram o centro das atenções, quarta-feira, no Palacete Eberle, durante um jantar que reuniu as patronesses de todas as edições do Chá Doce Outono da Adoção. A festividade marcou a chegada da maioridade da instituição que completou 18 anos e, agora, em novo endereço instaurado na Avenida Rio Branco, 7, sala 701, em frente ao Teatro São Carlos. Em tempo: as voluntárias da entidade já agendaram o dia 25 de novembro para a realização de mais um tradicional jantar de ação de graças que ocupará as mesas e o menu do Di Paolo Lourdes.

O estilista Rico Bracco e a amiga Viviane Bortolini Lavratti, no jantar das patronesses que marcou os 18 anos de fundação do Instituto Filhos Jucimar Milese / Divulgação

Entrelaços

A professora e pesquisadora Tatiana Laschuk contou para a coluna que nesta segunda-feira, às 18h, no Espaço Banrisul da CIC Caxias do Sul, ocorre o Workshop “Trançar a Vida – Conexões entre o Artesanato de Fibras Vegetais e o Mercado”. A atividade integra o projeto Artesanato de Fibra RS e contará com o talento das artesãs Ana Casara, Genessy Gema Bertolini, Jaqueline Bissolotti, Manuela Rosa e Rosângela Saccaro Soares. A participação é gratuita e a iniciativa tem como objetivo aproximar o público da força do fazer manual.

A nova geração das patronesses do Instituto Filhos, Sofia Bortolini Lavratti e Maria Eduarda Tonietto, quarta-feira, em jantar no Palacete Eberle Jucimar Milese / Divulgação