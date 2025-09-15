Veja quem brilha na cena social da coluna desta segunda-feira

Movimento

A oncologista Janaína Brollo está à frente da 1ª Corrida Pela Cura, que movimentará o campus da UCS no dia 4 de outubro. O evento, que já conta com quase todas as 600 vagas preenchidas, terá renda revertida ao Banco de Perucas do Hospital Geral. Além da corrida e caminhada, o público será brindado com show “Especial Tim Maia Flashback, com Jorjão Master e Banda”. Mais informações pelo Instagram @corridapelacura.