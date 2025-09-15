Veja quem brilha na cena social da coluna desta segunda-feira

Movimento
A oncologista Janaína Brollo está à frente da 1ª Corrida Pela Cura, que movimentará o campus da UCS no dia 4 de outubro. O evento, que já conta com quase todas as 600 vagas preenchidas, terá renda revertida ao Banco de Perucas do Hospital Geral. Além da corrida e caminhada, o público será brindado com show “Especial Tim Maia Flashback, com Jorjão Master e Banda”. Mais informações pelo Instagram @corridapelacura.
Mãos dadas
A Comissão Organizadora do Mão Amiga Gourmet realiza dia 24, o preview de lançamento da 11ª edição do projeto. A reunião social ocupará a Boccati com as atenções do empresário Júlio D’Agostini.
Fora da curva
A direção da Associação Sala de Arquitetos promove no dia 23, entre 8h e 19h, no Hotel Intercity Caxias do Sul, o Vozes da Arquitetura. Entre os palestrantes figuram Mauricio Arruda, Antonio Macedo, Rodrigo Kirck, Saymon Dall Alba, Manuela Bof, Deise De Conto, Simone Fraga, Megui Dal Bó, Rui Pinto Gonçalves, João Martin e Francisco César Groch.