Veja quem brilha na cena social da coluna desta segunda-feira

Sandra Gobbato Grazziotin acompanha o sucesso do marido, Maurício Rugeri Grazziotin, presidente da OAB Subseção Caxias do Sul, que realizou o Baile da Advocacia na noite do sábado, 30, na Villa Dei Troni José Zignani / Divulgação

Páginas

O artista plástico e escritor Dejair Salvador apresentará a obra “Aconteceu, Acontece e Acontecerá”, com todo o valor arrecadado com a comercialização revertido em benefício ao Recanto da Compaixão Frei Salvador. O livro ganhará sessão de autógrafos no dia 10 de outubro, às 14h, durante a 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul, na Praça Dante Alighieri.

Jordana Peretti festejou a conquista do diploma em Medicina pela ULBRA com recepção para familiares e amigos no Loft do Recreio da Juventude Leandro Araújo / Divulgação

Futuro

A relações públicas Claudia Pontel lidera a programação do Código B2B Talks, promovido por sua Senso Comunica, que completa 25 anos de atuação. Em formato TEDx, Claudia apresentará nomes importantes no cenário digital, especialistas em inteligência de mercado e tráfego pago. O encontro ocupará a sede da Conexo, dia 12 de setembro.

Os médicos Grasiela Monteiro e Márcio Salbego celebram 19 anos de união e prometem agenda intensa de trabalho para este semestre Rafael Sartor / Divulgação

Vitalidade

Atuando profissionalmente há 17 anos, os renomados médicos caxienses, o casal Grasiela Monteiro e Márcio Salbego, ela dermatologista e ele cardiologista, comemoram, amanhã, dez anos de atendimento no complexo City Life Os dois especialistas aproveitam o ensejo e na ocasião presentearão os pacientes que circularem pela clínica com um brinde de espumante, bolo francês e outros mimos. Em tempo: no último dia 27, Márcio e Grasiela celebraram 19 anos de união com um passeio em meio aos cenários de João Pessoa, capital da Paraíba. Já no dia 7 de outubro, Salbego lançará o livro intitulado “Estilo de vida vivendo mais e melhor”, durante a sessão de autógrafos que ocupará a livraria da UCS.

A bela Bruna Campos comemorou um ano de sua marca autoral de moda, a Be Cloth, quinta-feira, na mesma data de seu aniversário com direito a encontro que reuniu o fã-clube no endereço da fashionista Emerson Pereira / Divulgação

Estação solidária

A presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Caxias do Sul, Marilete Deitos Alquati realiza no dia 24, uma quarta-feira, o jantar Primavera do Bem. O clássico encontro gastronômico e filantrópico ocupará o menu e as mesas do Puerto del Toro, no Villagio Caxias, com as honras da Glamour Girl 2025, Victória Rech Postali, e da Glamour Friend, Gabriela Tonella Danelus. Os ingressos estão disponíveis com as voluntárias da entidade pelo @ligafemininacaxias ou pelo telefone (54) 99695.3304.

Maninha e Claudio Muraro, quarta-feira, quando comemoravam, em família, os 90 anos dele em reunião ao redor das mesas do Di Paolo Luizinho Bebber / Divulgação