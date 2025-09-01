Veja quem brilha na cena social da coluna desta segunda-feira

Rogênio, Vitória e Márcia Rech, dia 24, na hora do almoço para comemorar a graduação de Vitória em Design de Moda pela UCS, nos salões da Monte Reale, em Flores da Cunha

Vem aí!

Gui Müller, Gabriela Canale e o arquiteto Renato Solio apresentam novidades. O trio vai inaugurar o Villa dei Sapore, na segunda quinzena deste mês, em Galópolis.

Julia Danna Massen, filha de Cleber Fernando de Oliveira Massen e Monica Danna, integra o elenco das Debutantes 2025 do Recreio da Juventude e brilhará, dia 27 de setembro, no baile de gala

Anselmo e Leonardo Gallio com Denise Cardoso Gallio, em família, festejaram a conquista do diploma de Leonardo em Engenharia Civil, dia 23, no Villa Basilico

Vanguarda

Cristina Hahn Ritter promete bagagem extra de conhecimento para este semestre. Enquanto participa de uma imersão sobre os efeitos da menopausa no cérebro, a médica programa uma viagem de estudos em São Paulo, de 10 a 12 de outubro, no Seminário Internacional Tempo de Transformação, promovido pelo Grupo de Pós-Graduação Longevidade Saudável.