Veja quem brilha na cena social da coluna desta segunda-feira

Vem aí!
Gui Müller, Gabriela Canale e o arquiteto Renato Solio apresentam novidades. O trio vai inaugurar o Villa dei Sapore, na segunda quinzena deste mês, em Galópolis.
Vanguarda
Cristina Hahn Ritter promete bagagem extra de conhecimento para este semestre. Enquanto participa de uma imersão sobre os efeitos da menopausa no cérebro, a médica programa uma viagem de estudos em São Paulo, de 10 a 12 de outubro, no Seminário Internacional Tempo de Transformação, promovido pelo Grupo de Pós-Graduação Longevidade Saudável.