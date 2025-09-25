Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

Metamorfose

Guilherme Barreiro, médico caxiense radicado em Sinop, no Mato Grosso do Sul, chega à Feira do Livro de Caxias do Sul neste sábado, às 16 horas, para o lançamento de sua primeira obra literária O Sísifo do Escaravelho. Assinada sob o pseudônimo Gregor Samsa, em homenagem ao célebre personagem de Kafka, a obra já conquistou entusiasmados aplausos da mestra Magda Corsetti Torresini. Em gesto de generosidade, toda a renda será destinada ao Centro Assistencial Vitória, presidido por Viviane Pinto Bado.