Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

Metamorfose
Guilherme Barreiro, médico caxiense radicado em Sinop, no Mato Grosso do Sul, chega à Feira do Livro de Caxias do Sul neste sábado, às 16 horas, para o lançamento de sua primeira obra literária O Sísifo do Escaravelho. Assinada sob o pseudônimo Gregor Samsa, em homenagem ao célebre personagem de Kafka, a obra já conquistou entusiasmados aplausos da mestra Magda Corsetti Torresini. Em gesto de generosidade, toda a renda será destinada ao Centro Assistencial Vitória, presidido por Viviane Pinto Bado.
Passeio
Odinha Peregrina está no Uruguai desde o dia 20. Ela passeia na companhia da amiga Juliana Bergmann. Planejam o retorno em 1º de outubro.
Temperado
O empresário Paulo Ricardo dos Santos ao lado da mulher, Elisandra Drum de Almeida dos Santos, recepciona amanhã, os convidados da pré-estreia da Estância dos Ventos, localizado no roteiro turístico Vale Trentino. Trata-se de um restaurante especializado em cortes nobres de carnes sob a batuta do chef Luís Gustavo Volpato, que prepara as iguarias na brasa.