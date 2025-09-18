Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

Fabiano Feltrin, que acaba de lançar o livro “O sonho de um menino” trabalhou pelo sucesso da feijoada do G50 do Bem com o apoio da mulher, Ariane Feltrin Leandro Araújo / Divulgação

Modo saúde

Cleciane Doncatto Simsen, diretora executiva do Hospital Virvi Ramos, estará à frente do evento de inauguração da Unidade Materno Infantil, no próximo dia 22, às 16h. O ambiente, que contempla Centro Obstétrico, UTI Neonatal e Unidade de Internação, será apresentado em solenidade no hall de entrada do hospital e reunirá personalidades.

Olivia Maria Ruzzarin Marchett, filha de Fabiano Marchett e Patricia Ruzzarin, integra o time das belas debutantes 2025 do Recreio da Juventude e promete brilhar, dia 27, no baile de gala Juliano Vicenzi / Divulgação

Tom solidário

Marilete Deitos Alquati, presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer – Núcleo Caxias do Sul, já prepara um dos encontros mais aguardados da agenda da entidade. O jantar Primavera do Bem, em prol dos mais de 400 pacientes atendidos pela Liga, está marcado para a quarta-feira, dia 24. A noite filantrópica terá a gastronomia e as mesas do Puerto del Toro, no Villagio Caxias, e contará com as presenças da Glamour Girl 2025, Victória Rech Postali, e da Glamour Friend, Gabriela Tonella Danelus.

Luiz Fernando Comandulli e Bárbara Boff mapearam o roteiro festivo da terrinha com escala na festa de aniversário do Nix Club do Complexo Fabbrica Emerson Pereira / Divulgação

Nota máxima

Com as palestras de Felipe Cezar Cabral e Felipe Proenso de Oliveira, a Jornada Acadêmica de Medicina da FSG está agendada para o dia 9 de outubro na própria instituição.

Roberta Boff e Greice Mari alegria em dose dupla para conferir o elegante movimento da Le Marché Chic, sábado, no Quinta São Luiz Rafael Sartor / Divulgação

Função

O grupo das Jaquelines protagoniza mais um encontro do Bristot de Soins, que movimentará o Salão de Eventos do Quinta São Luiz no sábado, dia 27. A iniciativa das Jackie’s & Batizadas terá o lucro integralmente destinado ao CAE – Crianças e Adolescentes no Esporte, importante centro de fortalecimento de vínculos do bairro Euzébio Beltrão de Queiroz. Com apoio da Datalan Sistemas de Gestão, Don Afonso, Carlene Consultoria Ademicon, Girardi Engenharia e Serviços, Lojas Sirley Meyer, Attualizare Gestão Contábil, Estilo Mulher e Jaqueline Benini Locações, a noite filantrópica promete charme e muita música, embalada por Diogo Oliboni e pelo sofisticado Gisa in Jazz Trio.

A jovem empresária Kimberly Cavalli promove entre amanhã e sábado, a Sale Casa Valli com tendências de cama, mesa, banho, decoração e aromas, nos domínios da Rua André Aguzzoli, 108 Wéllington Damin / Divulgação