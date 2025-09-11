Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

Hieldis Severo Martins e Vera Vanin com o marchand porto-alegrense Nicholas Bublitz no lançamento do livro dele Tapetes Orientais no Brasil: história e curiosidades, na Unique Wood Design, com mostra de tapetes que permanecerá em exibição no mesmo endereço até amanhã

Credencial

A médica caxiense Fernanda Ronchetti, delegada seccional do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, está em Brasília, onde participa da programação ao redor dos 80 anos do Conselho Federal de Medicina. Nesta quinta-feira, na companhia do presidente do Cremers, Régis Angnes, do vice-presidente, Eduardo Neubarth Trindade, do conselheiro Mohamad Hamaoui e de autoridades nacionais da autarquia, Fernanda celebra a longeva trajetória da instituição com direito a um lauto almoço que será oferecido após a homenagem que acontecerá durante uma sessão solene no Plenário do Senado Federal.