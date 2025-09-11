Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

Credencial
A médica caxiense Fernanda Ronchetti, delegada seccional do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, está em Brasília, onde participa da programação ao redor dos 80 anos do Conselho Federal de Medicina. Nesta quinta-feira, na companhia do presidente do Cremers, Régis Angnes, do vice-presidente, Eduardo Neubarth Trindade, do conselheiro Mohamad Hamaoui e de autoridades nacionais da autarquia, Fernanda celebra a longeva trajetória da instituição com direito a um lauto almoço que será oferecido após a homenagem que acontecerá durante uma sessão solene no Plenário do Senado Federal.
Passaporte
Assim que inaugurou a Rulvven Arquitetura, ao lado da Eduadro Monteiro e Pâmela De Bastiani, o designer de interiores Júlio César Pelizzari embarca para uma temporada em Roma, onde permanecerá por longa temporada. Cursando Arquitetura, Júlio aproveita a oportunidade para ampliar seus horizontes no setor.
Conexão
Já em clima de primavera, Sandra Rigo assina a organização da 1ª edição do festival Hello Spring, no sábado, dia 27, às 9h, em frente à Aterriza Flat Shoes e à Charlie Bakery, nos domínios da Rua Marcílio Dias. A programação temática reúne prática de yoga, café, música e flores para celebrar a estação.