Veja quem brilha na cena social da coluna desta quinta-feira

La Dolce Vita
O Instituto Filhos que conta com o incansável apoio da voluntária Shirlei Omizzolo, realizará no dia 25 de novembro, o Jantar de Ação de Graças, no Di Paolo Lourdes. A reunião benemerente tem como patronos Alexandro Bello, Charles Dallegrave, Dejair Salvador, Eduardo Souza, Genilson Faoro, Gustavo Feijó, Jobem Donada, Leandro Pasqualotto, Rico Bracco e Thiago Silva. A ocasião lançará luz ao conteúdo de do filosofo Gilmar Marcílio, palestrante convidado para falar sobre aspectos da vida cotidiana e felicidade. Em tempo: no dia 17 deste mês, haverá o encontro das patronesses durante a edição 2025 do chá Doce Outono da Adoção.
Virginianos
Hoje é dia de aplaudir os aniversários de Marien Salatino Rech e Giovani Monteiro. A coluna deseja felicidades!
Legado
Para celebrar os 110 anos de história das Lojas Magnabosco, Pedro Horn Sehbe será o anfitrião de uma festividade na hora do almoço do dia 28 que servirá para descortinar o lançamento do livro Magnabosco - Um Magazine Chamado Tempo, obra que celebra a moda e a memória. O encontro ocupará os salões do Samuara Hotel com as honras da tradicional família.