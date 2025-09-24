Veja quem brilha na cena social da coluna desta quarta-feira

Luiz Pedro e Rejane Piano, casal presidente-executivo do Clube do Comércio de Farroupilha, realizarão dia 11 de outubro o Baile do Perfume que apresentará as debutantes do ano da agremiação com a colaboração do designer floral Felipe Weber e seu companheiro, Leandro Krause Fábio Silvestri / Divulgação

Roteiro

Gui Müller, Gabriela Canale e o arquiteto Renato Solio vibram com a estreia do Villa dei Sapore. O endereço gastronômico, que abre suas portas oficialmente, hoje, em Galópolis, promete charme extra e sabores da região.

Legado vivo

O Museu dos Capuchinhos receberá homenagem, amanhã, às 19h, no plenário da Câmara de Vereadores. A sessão solene de entrega do Prêmio Caxias celebra os 25 anos do Muscap.

Sophia Ballen Francischelli, filha de Rudnei Giovani Francischelli e Rocheli Ballen dos Reis, do time de beldades que será apresentada, sábado, durante o Baile de Debutantes do Recreio da Juventude Juliano Vicenzi / Divulgação

Planta baixa

Juliana Neves, referência internacional em layouts sensoriais e CEO da Kube Arquitetura, será a grande atração da 2ª edição do Varejo & Design, que rola amanhã, às 19h, no Centro de Eventos Quinta São Luiz. A iniciativa assinada pela Cabidário e ON Design de Interiores reunirá profissionais do setor em uma noite dedicada ao impacto dos ambientes planejados.

Sophie Danieleski Almeida Silva, filha de Fernando Almeida Silva e Ilda Danieleski, integra o elenco das Debutantes 2025 do Recreio da Juventude e brilhará, sábado, em noite de gala Juliano Vicenzi / Divulgação

Femininas e plurais

A médica caxiense Cristina Hahn Ritter profere uma palestra durante o Dupla Riqueza, que ocorre hoje, às 19h, no auditório do Pharos Corp, nos domínios da Rua Santos Dumont. O bate-papo intimista abrirá espaço para debates em torno do bem-estar físico e da liberdade econômica no contexto feminino. Na companhia da planejadora financeira Cleciane Negretti, Cristina contribuirá com orientações e práticas que promovem a longevidade plena, a fim de auxiliar mais mulheres a alcançar a maturidade com conforto, segurança e autonomia. A entrada é gratuita mediante inscrição com vagas limitadas.

Ailton Moraes e Lorena Henrique de Sousa selaram união em cerimônia que reuniu familiares, amigos e autoridades gaúchas e cearenses nos jardins da Vinícola Luiz Argenta, em Flores da Cunha Alex Battistel / Divulgação