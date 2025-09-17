Veja quem brilha na cena social da coluna desta quarta-feira

Silvana e Juliana Betoni Uliana e Darci Uliana engajados com as causas socioassistenciais durante almoço beneficente que teve a renda revertida para o Projeto Fortalecendo Famílias

Caixa de som

Marco Aurélio de Paula, o DJ Markão, revezará as pick-ups sonoras com a playlist do DJ Marcelo Heck e com os shows ao vivo das bandas Barbarella e Magma para sacudir o projeto Nostalgia Mix, que comemora 12 anos de estrada neste segundo semestre. A função festiva movimenta o Bulls nesta sexta-feira, dia 19, a partir das 22h, com repertório musical inspirado nas décadas de 1980 e 1990. Markão fará as honras.

Roberto Gonzatti e Viviane Barbosa ao sabor da reunião gastronômica e filantrópica que o G50 do Bem realizou, sábado, em prol da Associação Mão Amiga

Natália Zanandrea Scolari, filha de Leandro Fraga Scolari e Ana Paula Castolldi Zanandrea Scolari, dançará a valsa dos 15 anos, dia 27, durante baile de gala no Recreio da Juventude

A médica Cristina Hahn Ritter em sintonia com as tendências do feito à mão, sábado, na Alameda Largo Antunes do Quinta São Luiz

Lembrete

A psicóloga Fabiana De Zorzi protagoniza a programação de palestras em alusão ao Setembro Amarelo. Nesta sexta-feira, ela irá ao púlpito da Câmara de Vereadores para falar sobre prevenção de riscos e manejo do transtorno do comportamento suicida. Ao lado dela estará o mestre em espiritualidade Jorge Trevisol. A reunião ocorrerá entre 13h e 17h com as atenções de Rafael Bueno, presidente da Comissão da Saúde do Legislativo.