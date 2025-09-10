Veja quem brilha na cena social da coluna desta quarta-feira

Assinatura
Luma Paganella reinaugurou seu estúdio homônimo de moda, sexta-feira, no Condomínio Varandah, em Flores da Cunha. No espaço que completa uma década, Luma reúne marcas autorais do Sul. Nesta semana, com o marido, Daniel da Luz, ela embarca rumo a Paris, onde participará pela segunda vez do “Paris Style Week”, um curso voltado ao universo fashion ministrado pela argentina Valeria Doustaly, há muito radicada na Cidade Luz, que desvendará para Luma a história de grifes como Chanel, Dior e Schiaparelli.
Revival
Os DJs Giovani Castilhos, Juliano Rossini, Franco Franscischini e Adri Corrêa comandam a festa Remember 80’s, neste sábado, a partir das 22h, no El Patron, no mesmo endereço do extinto Caminho Aventura. O show será da banda 08 ou 80.
Módulo
O celebrado escultor João Bez Batti, conhecido por sua obra em basalto, voltará ao centro das atenções de seu fã-clube no dia 16 de outubro quando levará a exposição “Mulher Flor” para a Galeria Arte Quadros com as atenções da marchand Maria Inês Salvador.
Feijão maravilha
O Grupo G50 do Bem promove, em parceria com o Projeto Fortalecendo Famílias da Associação Mão Amiga de assistência social, a Feijoada Mão Amiga. O encontro beneficente, coordenado por Silvio Viezzer e Adair João Basotti, ao lado de Ana Paula Sottili Viezzer e Angélica Troian Pulita, ocorre neste sábado, dia 13, a partir das 11h30min, no Samuara Hotel. A programação inclui atrações musicais e culturais e todos os ingressos já estão esgotados e a renda será destinada ao pagamento de mensalidades escolares de crianças em situação de vulnerabilidade, dentro da proposta idealizada pelo Frei Jaime Bettega.