Veja quem brilha na cena social da coluna desta quarta-feira

Pódio

O multitalentos Frederic Cesa Dias voltou ao centro das atenções nos tatames e conquistou o título de campeão da Copa América de Jiu-Jitsu, realizada no dia 17 de agosto, no complexo esportivo da Ulbra, em Canoas. A vitória veio em grande estilo, representando a supremacia brasileira contra o uruguaio Emiliano Aydo, na final que coroou também o desempenho do time Sul Jiu Jitsu. Organizada pela Pro Sports BJJ, a competição consagrou Frederic, conhecido como Wolverine, tricampeão consecutivo do torneio, mantendo o título em todas as suas edições.