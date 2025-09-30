Veja quem aplaudiu os 110 anos das Lojas Magnabosco

Linha do tempo
Pedro Horn Sehbe, visionário anfitrião da festividade em comemoração aos 110 anos das Lojas Magnabosco, domingo, dia 28, no Samuara Hotel. Referência no comércio e na memória da cidade, a história do clã foi enaltecida com orgulho no discurso de Pedro. O encontro reuniu nomes expressivos da sociedade em uma atmosfera de tradição, que marcou o lançamento do livro Magnabosco – Um Magazine Chamado Tempo, com pesquisa e produção da jornalista Valquíria Vita, publicação idealizada por Pedro Sehbe que resgata personagens e registros da trajetória centenária da marca. Entre as notáveis presenças, destaque para Lucy Magnabosco de Paula Moreira, filha de Raymundo Magnabosco e Flora Serafini Magnabosco, homenageada na ocasião; e Flora Julia Magnabosco, neta dos fundadores, que ao lado deste colunista foi a voz que narrou o elo entre as gerações que conviveram na centenária casa durante o protocolo.