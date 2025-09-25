Solidariedade e glamour em noite dedicada à Liga Feminina de Combate ao Câncer

Marilete Deitos Alquati, presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer – Núcleo Caxias do Sul, celebrou com entusiasmo o êxito do tradicional jantar Primavera do Bem, realizado na última quarta-feira, dia 24. O encontro solidário, que já se tornou um marco no calendário social, teve como propósito arrecadar recursos para manter o atendimento a mais de 400 pacientes assistidos pela entidade.
A noite filantrópica aconteceu no Puerto del Toro do Villagio Caxias, com um cardápio elaborado por Leandro Morando. Entre os destaques do evento, brilharam a Glamour Girl 2025, Victória Rech Postali, e a Glamour Friend, Gabriela Tonella Danelus, que imprimiram charme e simpatia.
O Primavera do Bem reafirma o engajamento da comunidade com a Liga na assistência oncológica. Uma noite de gestos generosos que transformou solidariedade em esperança.