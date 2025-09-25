Solidariedade e glamour em noite dedicada à Liga Feminina de Combate ao Câncer

Roseana Rossi Pettinelli, Beatriz Beretta e Marilete Alquati Leandro Araújo / Divulgação

Marilete Deitos Alquati, presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer – Núcleo Caxias do Sul, celebrou com entusiasmo o êxito do tradicional jantar Primavera do Bem, realizado na última quarta-feira, dia 24. O encontro solidário, que já se tornou um marco no calendário social, teve como propósito arrecadar recursos para manter o atendimento a mais de 400 pacientes assistidos pela entidade.

Gabriela Tonella Danelus e Victória Rech Postali Leandro Araújo / Divulgação

Patrícia Horn Pezzi Zambiazi e Maria Carolina Pezzi Zambiazi Leandro Araújo / Divulgação

Jeanglaé Marion de Lucena Michielon e Júlia de Lucena Michielon Leandro Araújo / Divulgação

Ana Cláudia Andreazza e Mery Brazeiro de Lima Leandro Araújo / Divulgação

Vanessa e Maria Eduarda Fortes Tonietto Leandro Araújo / Divulgação

João Pulita e Roseli Zurlo Heinen Leandro Araújo / Divulgação

Marilete Deitos Alquati e Beatriz Caregnato da Silva Leandro Araújo / Divulgação

Karina Dick e David Hunner Leandro Araújo / Divulgação

Denise Debiazi, Stella Valenttina Melo Zorzo e Edson Domingos Debiazi Leandro Araújo / Divulgação

Júlia Scopel, Beatriz Beretta, Elisa D’Mutti e Letícia Comin da Silva Leandro Araújo / Divulgação

Leandro Morando e Sandra Ecker Leandro Araújo / Divulgação

A noite filantrópica aconteceu no Puerto del Toro do Villagio Caxias, com um cardápio elaborado por Leandro Morando. Entre os destaques do evento, brilharam a Glamour Girl 2025, Victória Rech Postali, e a Glamour Friend, Gabriela Tonella Danelus, que imprimiram charme e simpatia.

Vitor Hugo Senger e Fabiana Cemin Venturin Leandro Araújo / Divulgação

Marilete Deitos Alquati e Hieldis Severo Martins Leandro Araújo / Divulgação

Magda Corsetti Torresini e Giulia Soares Prataviera Calcagnotto Leandro Araújo / Divulgação

Adriana Montemezzo e Alice Castellan Rizzon Leandro Araújo / Divulgação

Alexandre e Rosângela Bassanesi Leandro Araújo / Divulgação

Beatriz Costamilan Torre, Ana Clara Cassina Girardi, Maria Carolina Bacarin e Francesca Bossardi Fontanella Leandro Araújo / Divulgação

Vanessa Fortes Tonietto, Fabiana Bressanelli Koch e Fernanda Refosco Leandro Araújo / Divulgação

Luciana Foss e Denis Deon Leandro Araújo / Divulgação

O Primavera do Bem reafirma o engajamento da comunidade com a Liga na assistência oncológica. Uma noite de gestos generosos que transformou solidariedade em esperança.

Maria Antonia Santos de Souza, Eduarda Meier e Carolina Andreola Candiago Leandro Araújo / Divulgação

Vanessa e Michel Motter Leandro Araújo / Divulgação

Roberta Troian Rech, Vera Caregnato Orsso e Roseli Zurlo Heinen Leandro Araújo / Divulgação