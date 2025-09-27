Dona de uma trajetória de sucesso, Simone Bardini revela personalidade firme e olhar atento ao belo

Simone Bardini abre o coração e compartilha aprendizados, sonhos e visões que vão além da profissão Leandro Araújo / Divulgação

Canceriana nata do dia 29 de junho, Simone Bardini, natural de Vacaria e radicada caxiense há duas décadas, é um nome que traduz força, sensibilidade e propósito. Formada em Ciências Contábeis pela Uniplac e em Odontologia pela Unisul, comanda as clínicas Bardini & Bernini, com dez unidades pelo Brasil, e consolidou uma carreira marcada pela excelência e pela dedicação ao bem-estar. Reconhecida internacionalmente, Simone integrou o corpo de jurados do Miss Brasil 2025, em Fortaleza, no Ceará, por conta de seu olhar apurado para a beleza em todas as formas, já atendeu personalidades como a empresária Val Marchiori, a atriz Mônica Carvalho e o ator Oscar Magrini. Mãe de Lincólin Bardini Goulart, 30 anos, e de Julia Bardini Nakajo, 20, Simone encontra na família sua maior inspiração e nos desafios da vida, oportunidades de evolução. Nesta entrevista, ela abre o coração e compartilha aprendizados, sonhos e visões que vão além da profissão.

O que é o bom da vida? Cultivar amor e transformar momentos simples em eternos.

Ao lado de quem gostaria de ter sentado na época da escola? Leonardo da Vinci, porque seria como ter uma enciclopédia viva ao lado, em constante criação.

Qual seu estado de espírito? Serenidade curiosa e mente desperta.

Com que mensagem encara o mundo? Com a perspectiva de que cada instante, seja luz ou sombra, é uma oportunidade velada de sabedoria e que viver plenamente é exercitar o olhar sensível que transforma o cotidiano em revelação.

Frase preferida: “A persistência é o caminho do êxito”, Charles Chaplin.

Gostaria de ter sabido antes que… nem todos os caminhos são para chegar, alguns são apenas para ensinar que a pressa rouba os detalhes mais bonitos do caminho.

Herói preferido na ficção? Mulher Maravilha.

Um mal necessário? As dificuldades que nos fortalecem.

Qual é a alma do negócio? Fazer o que gosta com muita dedicação e ter a capacidade de transformar desafios em oportunidades.

O que mais ama na vida? O que me transforma, minha família, os aprendizados, a beleza que existe nas pequenas coisas e a certeza de que a vida sempre guarda um novo motivo para recomeçar.

O que lhe entristece? Em um mundo com tantos recursos e conhecimento, ainda convivemos com injustiças, desigualdade e preconceito.

O que tem sabor de Brasil? É feito da alegria contagiante do nosso povo, do abraço apertado, do som do samba e das belezas naturais que encantam.

O que tem sabor de infância? Andar de bicicleta, correr descalço, comer pipoca e dormir ouvindo histórias que o tempo levou, mas o coração nunca esqueceu.

O que considera essencial para sobreviver? É necessário ter coragem e força para enfrentar os desafios, resiliência para aprender com as quedas e acima de tudo, conexão com nós mesmos, com outros e mundo ao redor.

Objeto de desejo: é algo simples e profundo, momentos verdadeiros, um olhar, uma conversa, a presença que transforma o comum em extraordinário.

Quais são suas manias mais e menos conhecidas? A mais conhecida é o trabalho em excesso, sou exigente. Já a menos conhecida é minha necessidade de momentos de silêncio para recarregar a mente e encontrar clareza.

Qual a palavra mais bonita da língua portuguesa? Compreensão.

Qual a sua ideia de um dia perfeito? Começa com paz no coração e a sensação de estarmos exatamente onde deveríamos estar.

Qual o lugar mais longe que o destino te levou? Entre o que eu era e o que me tornei, viajei mais longe.

Qual seu maior arrependimento? Foi não ter convivido mais tempo com as minhas filhas, o que ontem era rotina, amanhã é saudade.

Qual talento mais gosta de ter? Empatia.

Que pedido faria ao gênio da lâmpada? Um mundo com menos injustiça, onde os princípios valessem mais que o poder, e o respeito fosse regra, não exceção.

Se não fosse cirurgiã-dentista, que profissão teria? Psicóloga.

Um ditado popular: quem semeia virtudes, colhe grandezas.

Um hábito que não abre mão? Cuidar da minha mente e do meu corpo, porque acredito que o equilíbrio é a base de qualquer conquista.

Um lugar na Terra? É onde estou com quem amo

Um motivo de tristeza? Desigualdade social que é tão presente no nosso país. É impossível ignorar essa realidade.

Como o céu deveria ser? Um lugar de leveza e acolhimento, um refúgio onde não existe pressa, nem dor. Onde há luz suave, como o abraço de quem a gente ama e sente falta.

Simone por Simone: versátil, alicerçada em raízes firmes, em constante aprendizado e aberta à evolução para tornar a vida melhor.

